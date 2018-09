Plex Cloud wordt eind november stopgezet wegens onoverkomelijke technische uitdagingen

Plex heeft vandaag bekend gemaakt dat het stopt met zijn door problemen geteisterde Plex Clouddienst. Het bedrijf heeft die beslissing niet aan de publieke klok gehangen en er in plaats daarvan voor gekozen om de keuze zo min mogelijk aandacht te geven.

Plex Cloud werd in 2016 beschikbaar gemaakt voor klanten van het bedrijf en diende als een manier voor Plex-klanten om hun bestanden op online opslagdiensten als OneDrive, Dropbox en Google Drive te bewaren. Daar kiezen ze dan voor in plaats van hun eigen apparaten of netwerken. Dit zal echter niet langer een optie zijn.

30 november 2018

Vandaag blijkt namelijk uit een bericht op het forum van Plex dat de dienst stopgezet wordt. Per 30 november 2018 wordt de stekker er helemaal uitgetrokken. Dat komt door de blijvende technische problemen waar men mee te maken heeft.

Bijna direct nadat Plex Cloud debuteerde, stopte lanceerpartner Amazon bijvoorbeeld met de samenwerking. Daarop klaagden gebruikers dat ze geen toegang hadden tot Amazon Drive-bestanden. Ook waren gebruikers wiens bestandsbibliotheek ook illegale films en tv-series omvatte, zichzelf mogelijk risico bloot zouden stellen aan onnodige risico’s door de bestanden in de cloud te zetten.

Te ingewikkeld

Ingewikkeld voor de ontwikkelaar was onder meer het feit dat lokale media onafhankelijk van lokale opslag gehost werden. Daarvoor moesten bestanden compatibel gemaakt worden met de verschillende apps van Plex. Maar precies daarin lagen technische uitdagingen, waardoor Plex er moeite mee had om zijn dienst goed te laten werken.

“Het is niet heel makkelijk om de beste mediaserver van de planeet te hebben, en die naadloos te laten werken met een schaalbare clouddienst, die load-balanced en geclusterd is op meerdere geografische regio’s. Het blijkt dat er dingen mis kunnen gaan,” aldus het bedrijf afgelopen maart.

Niet op te lossen

Vandaag blijkt dat het de problemen niet heeft weten te overkomen. Plex schrijft dat het geprobeerd heeft om een niet al te dure oplossing te vinden, zodat “de kosten onder controle” konden blijven. Maar dat is niet gelukt, waardoor men per 30 november de Plex Cloud stopzet.

Overigens zat de beslissing er al aan te komen. Plex besloot afgelopen februari al om geen nieuwe servers toe te laten, om te kijken naar “uitdagingen rond de prestaties, kwaliteit en algehele gebruikerservaring.”