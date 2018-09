EU wil dat techbedrijven extremistische content binnen één uur verwijderen

De Europese Unie heeft voorgesteld om grote internetplatformen boetes te geven als ze er niet in slagen binnen één uur extremistische content weg te filteren. Het gaat om diensten als Facebook, Google en Twitter. Het gaat nu nog om een voorstel, dus geen beleid.

Afgelopen maart kwam de Europese Unie met het verzoek van internetbedrijven om aan te geven welke acties ze ondernemen om extremistische content zo snel mogelijk te verwijderen. Nu blijkt dat de EU vindt dat er niet snel genoeg gehandeld is en dat er te weinig gedaan wordt. Er moet wat de Europese Commissie betreft dan ook wetgeving komen om dit op te vangen.

Snel verwijderen

Persbureau Reuters stelt dat Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, in zijn jaarlijkse State of the Union te kennen gaf dat schade door extremistische content binnen een uur verricht wordt. Daarna maakt het minder uit of de schadelijke content verwijderd wordt, aangezien deze al gezien is door de mensen die er het meest kwetsbaar voor zijn.

Het voorstel van de Commissie is dan ook om internetplatformen te dwingen sneller maatregelen te nemen en dat te doen via wetgeving. Het voorstel zal wel gesteund moeten worden door EU-landen en het Europees Parlement. Mocht dat gebeuren, dan moeten platformen als Facebook, Google en Twitter snel werken aan tools die misbruik tegengaan.

Flinke boetes

Binnen de voorgestelde nieuwe regels zouden providers een boete van wel vier procent van hun jaaromzet kunnen krijgen, als ze er consequent niet in slagen om extremistische content binnen een uur te verwijderen. “We hebben sterke en gerichte tools nodig om deze online strijd te winnen,” aldus Eurocommissaris Vera Jourova.

Sinds december 2015 werkt de techindustrie overigens al aan manieren om extremistische content zo snel mogelijk te verwijderen. Daarnaast werd in de loop van 2016 een vrijwillige verklaring ondertekend door bedierven als Facebook, Microsoft, Twitter en YouTube, waarin ze verklaarden alles te zullen doen om extremistische content te verwijderen.