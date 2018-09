eBay heeft een nieuwe technologie onthuld waarmee mensen met beperkingen hun apparaten kunnen besturen door met hun hoofd te bewegen. De technologie, genaamd HeadGaze, maakt daarvoor gebruik van de ARKit van Apple en de camera van de iPhone X.

HeadGaze volgt de bewegingen van het hoofd van de gebruiker, zodat het mogelijk is om over het scherm te navigeren zonder de handen te gebruiken. Het systeem activeert een virtuele stylus, zodat gebruikers naar verschillende plekken op het scherm kunnen wijzen. Ook is het mogelijk om vooraf ingestelde knoppen te activeren, meldt ZDNet.

Volgens eBay zelf is de technologie zo ontworpen dat ontwikkelaars het eenvoudig kunnen integreren in bestaande of toekomstige apps, zonder al teveel code te wijzigen. HeadGaze is nu open source beschikbaar via GitHub.

De technologie is niet alleen handig voor mensen met beperkingen, maar ook voor mensen die hun handen even niet willen gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het koken, als de handen van de gebruiker vies zijn en er door het recept gescrold moet worden.

eBay

eBay heeft dit jaar al diverse aankondigingen gedaan over nieuwe technologieën. Zo maakte het bedrijf vorige maand een serie aan API-updates beschikbaar, ontworpen om betere ervaringen voor klanten te maken.

Vorige week maakte het bedrijf bekend zijn eigen servers te hebben gemaakt, om zijn infrastructuur voor informatietechnologie te verbeteren. De servers worden binnen het bedrijf al gebruikt om nieuwe technologieën beschikbaar te maken om een in-house AI-engine op te bouwen. Ontwikkelaars kunnen daarmee nieuwe producten en ervaringen voor klanten maken.

De server designs worden aan het einde van het jaar open source gemaakt.