Dropbox zou overwegen om een functie voor elektronische handtekeningen toe te voegen aan Dropbox Professional. Dat blijkt uit een enquête die het bedrijf naar zijn gebruikers verstuurd heeft. Uit dat onderzoek moet onder meer blijken hoe groot de kans is dat gebruikers dit een dergelijk product gaan gebruiken.

De functie wordt nu simpelweg “E-Signature from Dropbox” genoemd, meldt Techcrunch. Uit de enquête blijkt niet of er al aan de functie gewerkt wordt, maar het toont wel dat Dropbox erover denkt deze toe te voegen.

E-Signature

De E-Signature zou volgens de beschrijving van het bedrijf “een eenvoudige, intuïtieve ervaring voor elektronische handtekeningen bieden voor jou en je klanten”. De bedoeling is dat documenten die ondertekend moeten worden naar andere verstuurd kunnen worden. Anderen kunnen het document met “slechts een paar klikken” ondertekenen.

De klanten hoeven geen gebruikers van de cloudopslagdienst te zijn om te tekenen. Het product zou verder updates geven over iedere stap van de workflow voor het ondertekenen. Daaronder vallen notificaties als het document geopend wordt, of de klant vragen had en of het document ondertekend is.

Nadat het document getekend en wel terug is gestuurd, zou de gebruiker een kopie krijgen, die direct in het Dropbox-account wordt opgeslagen.

Andere producten

Het bedrijf vroeg zijn gebruikers verder welke producten ze nu gebruiken voor deze functie. Daaronder vallen onder meer Adobe e-Sign, DocuSign, HelloSign en PandaDoc. Verder zeggen gebruikers meer traditionele methodes te gebruiken, zoals in het echt ondertekenen en het versturen van documenten via de mail.

Dropbox heeft niet gereageerd op het bericht van TechCrunch.