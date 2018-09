‘Interoperabiliteit belangrijkste factor voor stimulatie smart communities’

Consumenten zien interoperabiliteit en cyberbeveiliging als cruciale pijlers voor de ontwikkeling van ‘smart communities’. Dat blijkt uit internationaal marktonderzoek van Juniper Networks in samenwerking met YouGov met 2.000 Nederlandse respondenten.

Smart communities zijn slimme gemeenschappen die gebruikmaken van informatietechnologie als katalysator voor de transformatie van het beroeps- en privéleven. Er kan onder meer gebruik worden gemaakt van geautomatiseerd infrastructuurbeheer, zelfrijdende auto’s en omgevingsbewaking.

“Smart community-projecten en -initiatieven bezitten het potentieel om geavanceerde technologieën zoals IoT, 5G, multi-cloud en machine learning in te zetten voor het verbeteren en zelfs transformeren van het dagelijkse leven van mensen, en met name inwoners van het platteland en ontwikkelingsgebieden”, aldus Tom Ruban, vice president Systems Engineering EMEA bij Juniper Networks.

Cybersecurity (35 procent) en interoperabiliteit (46 procent) zijn voor consumenten belangrijkere factoren dan aspecten als 5G, cloud computing, IoT en automatisering, aldus het onderzoek. Slechts 23 procent van de respondenten zei mobiele connectiviteit belangrijk te vinden, 30 procent vindt de cloud belangrijk en 23 procent geeft om IoT.

Hoewel er nog altijd voorlichting nodig is over de manieren waarop specifieke gemeenschappen van individuele smart community-projecten kunnen profiteren, zijn er al wel hoge verwachtingen over de communities. Verder blijkt dat internetproviders en lokale overheden de verbindende schakel vormen bij het ondersteunen, beveiligen en informeren van de bevolking over smart communities.

Voordelen

Smart communities kunnen diverse voordelen opleveren, vinden ook consumenten. 47 procent van de respondenten ziet verbeterde toegang tot gemeentelijke diensten en publieke informatie het belangrijkste voordeel. Het verbeteren van de publieke veiligheid en noodhulpdiensten wordt door 45 procent het belangrijkste gevonden.

Verder vindt 33 procent diensten die de kwaliteit van leven verbeteren een belangrijk voordeel. 37 procent ziet veel voordeel in milieutechnische verbeteringen.

Uit die cijfers blijkt dat de locatie, omgeving en beschikbare technologie stuk voor stuk van invloed is op de impact van een initiatief. Verschillende gemeenschappen zien namelijk diverse voordelen aan smart communities. De noodzaak voor transparante voorlichting over de voordelen voor de gemeenschap groeit dan ook.