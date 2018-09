Apple onthult iPhone Xs, Xs Max en de goedkopere XR

Apple heeft de sluier van zijn nieuwe vlaggenschiptelefoons gehaald. De iPhone Xs en de iPhone Xs Max zijn vandaag officieel onthuld tijdens de Gather round presentatie in het Steve Jobs Theater. Het gaat om een 5,8-inch en een 6,5-inch OLED-telefoon met betere waterbestendigheid, sterker glas en een nieuwe gouden kleuroptie. En natuurlijk is er nog een derde iPhone onthuld, zoals al uit de vele geruchten bleek.

De iPhone Xs is de kleinere van de twee apparaten en heeft hetzelfde 5,8-inch display als zijn voorganger. Het gaat om een paneel met resolutie van 2.436 bij 1.125 pixels. De grootste telefoon die Apple tot nu toe heeft gemaakt is verder de iPhone Xs Max, met een display van 6,5-inch en resolutie van 2.688 bij 1.242 pixels. Beide telefoons hebben een pixeldichtheid van 458 ppi, verder is er weer een notch.

Functies en technische details

Zoals eigenlijk ook al verwacht werd, kwam Apple dus niet met een enorm grote designverandering. Dit jaar is er, zoals altijd bij de s-modellen, vooral naar interne specificaties gekeken. Beide telefoons hebben een fors betere camera en processor dan het jaar ervoor. Zo werkt Face ID een stuk sneller en heeft Apple daarvoor de nieuwe A12 Bionic processor geïntegreerd.

De nieuwe processor is de eerste 7nm-chip van de wereld en beschikt over een M12 motion co-processor. De A12 Bionic heeft een vierkernige GPU en een zeskernige CPU. De GPU is tot vijftig procent sneller dan de vorige generatie. Verder heeft de CPU twee performance kernen die vijftien procent sneller zijn, evenals vier efficiency kernen. Nieuw aan de A12 is verder de Neural Engine, die nu acht kernen heeft en volgens Apple real-time machine learning mogelijk maakt.

Camera’s, opslag en accu

Beide telefoons hebben een dubberle camera, allebei voorzien van twaalf megapixelsensoren. De bovenste camera is een breedhoeklens, waar de onderste een telelens is. Voorop verder een selfiecamera met zeven megapixel. Die laatste maakt natuurlijk de FaceID mogelijk, waarvoor weer een hele rits sensoren in de notch verborgen zit.

Wat de opslagcapaciteit betreft, kiest Apple net als bij de iPhone X voor 64GB. Maar ook is er een 256GB-optie en – nieuw dit jaar – ook een 512GB optie. Wat de batterij betreft, heeft Apple weinig los gelaten, al stelt het dat de iPhone Xs tot een half uur langer mee kan op een volle accu en de iPhone Xs Max anderhalf uur.

De gebruikelijke tussenpaus

Opvallend aan deze nieuwe generatie iPhones is verder eigenlijk niet echt iets. Ondanks de indrukwekkende verbeteringen wat de prestaties betreft, gaat het om telefoons die er vrijwel precies hetzelfde uitzien als de vorige generatie. Het is niet bekend hoe duur de telefoons worden, of vanaf wanneer ze in de Nederlandse winkel liggen.

Wel mooi is de komst van de derde, goedkopere iPhone XR. Dit toestel maakt het design van de iPhone X beschikbaar, maar met wat mindere specificaties.Deze telefoon heeft een 6,1-inch LCD-scherm met resolutie van 1.792 bij 828 pixels. Dat zijn er 326 per inch. Verder is het toestel voorzien van IP67-certificering tegen stof en vloeistoffen. Verder is het toestel kleiner dan de iPhone 8 Plus, maar is het display een stuk groter.