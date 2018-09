Nieuwe Windows 10-update combineert cloud met lokale opslag

In de komende Windows 10-update focust Microsoft sterk op lokale opslag met Storage Sense en OneDrive cloudopslag. Het verschil tussen cloud en lokaal wordt kleiner en Storage Sense houdt je computer voortaan veel beter op orde door oude mappen en bestanden automatisch te verwijderen.

We moeten niet heel lang meer wachten tot de Windows 10 October 2018 Update wordt gelanceerd op alle machines. Binnen enkele weken is het zover. De update krijgt een aantal nieuwe functies mee, maar een van de belangrijkste is de verdere integratie van OneDrive in het bestandssysteem van Windows 10. Eind vorig jaar integreerde Microsoft OneDrive al veel sterker, maar gaat daar nu een stap verder in met de nodige verbeteringen.

OneDrive

De nieuwe update geeft je de mogelijkheid om automatisch lokale kopieën te verwijderen van OneDrive-bestanden. Zolang jij niet hebt aangegeven dat ze altijd offline beschikbaar moeten blijven natuurlijk. Windows 10 kiest voortaan zelf welke bestanden worden verwijderd op basis van het gebruikspatroon en hoe lang geleden je het bestand nog hebt geraadpleegd.

Het besturingssysteem zal deze acties voornamelijk doen wanneer er maar beperkte schijfruimte is. Zolang er voldoende beschikbaar is, blijven de OneDrive-bestanden langer lokaal staan. Belangrijk detail: wanneer je bestanden lokaal verwijdert, blijft er nog altijd een placeholder achter die je bestand weergeeft alsof het lokaal staat. Van zodra je hierop dubbelklikt, downloadt OneDrive die bliksemsnel op de achtergrond en opent het dat bestand. De ervaring zou naadloos moeten zijn volgens Microsoft.

Storage Sense

Naast verbeterde OneDrive-integratie krijgt Storage Sense de nodige aandacht. Deze tool verwijdert automatisch tijdelijke of ongewilde bestanden zoals log-bestanden en thumbnails. Wil je de downloadmap zuiver houden? Dan kan Storage Sense automatisch bestanden ouder dan een bepaalde periode verwijderen.

Ook de Schijfopruiming tool wordt geïntegreerd in Storage Sense en wist automatisch bepaalde cache-bestanden, driver-installatiebestanden, oude anti-virusdefinities en veel meer. Het kan deze taak voortaan ook automatisch dagelijks, wekelijks of maandelijks doen, of wanneer er te weinig schijfruimte dreigt.