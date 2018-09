“Als fusie T-Mobile en Sprint niet doorgaat loopt de VS achter op uitrol 5G-netwerken”

Er hangt volgens de CEO van Sprint veel af van de gehoopte fusie van zijn bedrijf met T-Mobile. Sterker nog: volgens Marcelo Claure, zal de Verenigde Staten geen wereldleider zijn op het gebied van 5G als de fusie niet doorgaat.

Het statement van Claure is natuurlijk een manier om de nodige druk te zetten op de autoriteiten die de geplande grote fusie moeten goedkeuren. Volgens Claure moet de fusie echt doorgaan, omdat het gecombineerde bedrijf “als enige in de Verenigde Staten genoeg financiële middelen heeft om de VS zijn leidende positie te laten behouden.” Het nieuwe bedrijf zou de komende drie jaar zo’n veertig miljard dollar uitgeven om zijn 5G-netwerk uit te bouwen.

Warmlopen voor 5G

De mobiele industrie loopt nu al enige tijd warm voor 5G-technologie. Wereldwijd is er een strijd gaande rond welke regio als eerste een werkend netwerk heeft en doen telecomfabrikanten hun best die netwerken te mogen bouwen. Maar daarvoor moeten netwerkoperators wel forse investeringen doen.

Ook de voorzitter van de CTIA, de Amerikaanse handelsgroep rond draadloze communicatie, ziet het belang van 5G. “Toonaangevend zijn in 4G was van kritisch belang voor de groei van onze economie en de mogelijkheid om banen te creëren. Andere landen hebben kunnen zien wat 4G-leiderschap betekend heeft voor Amerika. We kunnen het ons niet veroorloven om deze [5G-]race te verliezen.”

De 5G-wedloop

Eerder dit jaar bleek echter dat de Verenigde Staten enigszins achterlopen. China investeert veel meer in de ontwikkeling van een 5G-infrastructuur. Tegelijk zouden de Verenigde Staten er wel eerder klaar voor zijn om over te stappen op de technologie dan Europa en Azië dat zijn.

Voorspeld wordt dat de helft van alle mobiele verbindingen in 2025 in de Verenigde Staten via een 5G-netwerk verlopen. In Europa en bepaalde Aziatische markten zou dat 30 procent zijn. Tegen 2025 zouden er wereldwijd verder 1,3 miljard 5G-verbindingen zijn, en Noord-Amerika zou goed zijn voor 268 miljoen van die verbindingen.

Claure beloofde nog in zijn statement dat Sprint en T-Mobile hun 5G-netwerk ook in landelijke omgevingen willen uitrollen. Ook kwam hij critici, die bang zijn dat consumenten minder keuzevrijheid krijgen en duurdere abonnementen moeten afsluiten, tegemoet door te beloven dat het gefuseerde bedrijf “lagere prijzen” zal bieden.