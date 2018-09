VMware integreert Service Assurance Suite in NFV voor hulp bij 5G

VMware gaat zijn nieuwe Service Assurance Suit integreren in zijn network function virtualisation (NFV) portfolio. Daarmee moeten providers geholpen worden bij het lanceren van mobiele netwerken met 5G.

Volgens Shekar Ayyer, EVP van Strategy en Corporate Development, en general manager van de Telco NFV Group, zijn 5G-implementaties niet mogelijk zonder virtualisatie, serviceverzekering en een solide multi-cloudstrategie. Dat meldt ZDNet.

“Met VMware hebben klanten alles wat ze nodig hebben om klaar te zijn voor 5G, terwijl ze nog steeds aan de eisen van de huidige netwerken voldoen en de voordelen ervan opstrijken.”

Service Assurance Suite

De Service Assurance Suite moet zich gaan focussen op het automatiseren van functies en het verminderen van kosten voor communications service providers (CPS’s). Dit werkt onder meer met Network and Service Availability Management, Performance Management en SLA Monitoring, Network Configuration Management, Application and Service Level Monitoring, en Hybrid Assurance.

“De toevoeging van de Service Assurance Suite aan het portfolio van VMware telco-oplossingen laat CPS’s de betrouwbaarheid in operaties in hun core network, de cloud en IT-domeinen binnen fysieke en virtuele infrastructuren behouden”, aldus Ayyar.

De nieuwe suite moet het verder mogelijk maken om het gat tussen 4G en 5G te overbruggen binnen mobiele netwerken, transportnetwerken, IP-netwerken, multiprotocol label switching, software-defined networking, software-defined wide-area networking, IPTV, unified communications en managed enterprise-netwerken.

Project Dimension

VMware kondigde vorige maand ook twee elementen aan voor edge computing en IoT. Het gaat om Project Dimension en Pulse IoT 2.0.

Project Dimension is een hyperconverged-applicatie die zowel in traditionele datacentra als op edge-locaties te gebruiken is. Beheerders moeten daarmee de mogelijkheid krijgen om implementaties te beheren via een controleplatform gebaseerd op de cloud. Het is nog onbekend welke hardware er in het systeem zit.

CEO Pat Gelsinger zei destijds dat het bedrijf “pas net begint”. “Ik voel me extreem goed over waar we nu zijn, maar geloof ook dat we in veel van deze gebieden pas net beginnen. Denk bijvoorbeeld eens aan hoe groot we zouden kunnen zijn in networking.”