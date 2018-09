Cisco vernieuwt ASR 9000 edge routing platform voor 5G en multicloud

Cisco heeft zijn ASR 9000 edge routing-platform vernieuwd om service providers te ondersteunen bij de komst van 5G en multicloud. Volgens het bedrijf krijgen service providers daardoor te maken met disruptieve groei en veranderingen, die om een nieuwe benadering van het efficiënt bouwen en kosteneffectief beheren van de kritiek IP-netwerkinrastructuur vragen.

Het Cisco ASR 9000 edge routing platform is naar eigen zeggen in de afgelopen 10 jaar door meer dan 4500 service providers, grote bedrijven en overheidsorganisaties ingezet om miljarden connecties via hun netwerk aan te bieden en te beheren.

Het platform kan hen nu ook ondersteunen in het 5G en multicloud-tijdperk. Dit is mogelijk geworden door nieuwe software voor verdere automatisering, een nieuwe netwerkprocessor op high density 1000 GE line cards voor hogere netwerkprestaties en verbeteringen in het IOS XR.

Volgens het bedrijf hoeven klanten daarnaast niet meer van te voren in te schatten wat de benodigde capaciteit is op site-per-site-basis. Licenties kunnen namelijk dynamisch aan wereldwijde netwerken worden toegewezen. Daarnaast kunnen poorten op de line cards van de nieuwe generatie on demand geactiveerd worden.

25 miljoen connecties

Het bedrijf verwacht dat het aantal 5G-connecties van 2,3 miljoen in 2020 groeit naar naar 25 miljoen in 2021. Dat is een groei van ruim 1.000 procent. Ook zouden multicloud services versneld groeien, wegens de veranderingen in de behoefte aan content, rekenkracht en cloudvoorzieningen.

Cisco verwacht dat alle mensen en machines in 2021 ruim 850 zettabyte (ZB) aan data gaan genereren. Dat was in 2016 nog 220 ZB. De manier waarop IP-netwerken worden opgezet en gebouwd is in die periode volgens het bedrijf van groot belang voor de winstgevendheid van service providers.