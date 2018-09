Lenovo en NetApp kondigen samenwerking gericht op datacenters aan

Lenovo en NetApp hebben tijdens de Transform 2.0-conferentie een samenwerking aangekondigd, waarmee de partijen zich richten op Dell EMC en Hewlett Packard Enterprise (HPE). Dit gebeurt onder andere door middel van nieuwe systemen en een Chinese joint venture.

De partijen ontwikkelen samen de grootste reeks nieuwe Lenovo storage producten tot nu toe. Hiervoor gebruiken ze de all-flash data management oplossingen van NetApp in combinatie met Lenovo’s ThinkSystem-infrastructuur. Veel details bevat de persaankondiging niet, al spreken de partijen over producten met de “core software technologie” van NetApp die gefabriceerd worden door Lenovo. Bovendien werd er tijdens de aankondiging op de conferentie zelf wat meer duidelijk.

Zo valt de ThinkSystem DM-series onder de samenwerking. Gebruikers kunnen opschalen van twee nodes naar een 12-array cluster, die tot 28PB SAN- of 57PB-NAS capaciteit bevat. Er is ook de ThinkSystem DE-series, waaronder de DE6000F en DE4000F all-flash arrays vallen. De eerste betreft een mid-range storage array met maximaal één miljoen IOPS en 21 GBps doorvoer. De DE4000F is een instap opslagsysteem, met maximaal 300.000 IOPS en 10 GBps doorvoer.

China

Daarnaast komt er een join venture in China. Dit bedrijf levert opslagproducten en data management-oplossingen die op maat gemaakt zijn voor het land. Zo willen de partijen voldoen aan de speciale behoefte en het cloud ecosysteem van China. Het is onduidelijk hoe het nieuwe bedrijf heet, dat nog goedkeuring van plaatselijke toezichthouders nodig heeft.

Beschikbaarheid

Zowel de ThinkSystem DE- als de ThinkSystem DM-serie is per direct wereldwijd beschikbaar, al betreft het hier pas de eerste gezamenlijke oplossingen. Op termijn gaan we nog meer gezamenlijke producten van de partijen zien. Lenovo en NetApp verwachten dat de joint venture in de lente van 2019 zijn activiteiten kan beginnen.

