Europese Commissie heeft bezwaren tegen overname van Tele2 door T-Mobile

De Europese Commissie heeft bezwaren rond de overname van Tele2 door de Nederlandse tak van T-Mobile. Er zou dan niet genoeg concurrentie overblijven. Als de fusie doorgang zou vinden, dan neemt het aantal telecomproviders met een eigen netwerk af naar drie.

Dat meldt Deutsche Telekom vandaag, het moederbedrijf van T-Mobile. De vrees van de Europese Commissie is vooral dat een fusie zou leiden tot hogere prijzen voor consumenten. Dat komt dan door dat gebrek aan concurrentie. Uiteraard zijn de twee bedrijven het niet eens met die analyse.

Investeringen mogelijk maken

Wat T-Mobile en Tele2 betreft, zou de fusie van de twee bedrijven juist tot extra innovatie kunnen leiden. Ook zou de Nederlandse consument dan meer te kiezen hebben door een breder aanbod. Zo zouden de twee bedrijven samen kunnen investeren in de uitrol van een 5G-netwerk in Nederland.

Dat is een forse investering, waardoor de bedrijven deze gezamenlijk beter kunnen lijden. Maar tegelijk is het wat de Europese Commissie de vraag of dat niet zou leiden tot hogere abonnementsprijzen. Dit bezwaar heeft de Commissie nu ingediend bij de bedrijven, waarbij de nadruk ligt op de zorg dat prijzen uiteindelijk gaan stijgen.

Drukke campagne

T-Mobile doet zijn uiterste best om de Commissie gunstig te stemmen voor de fusie. Daarvoor deed het al vijf toezeggingen. Zo zei het als eerste in Nederland een 5G-netwerk te zullen realiseren. Ook zouden consumenten minstens de komende drie jaar kunnen genieten van een onbeperkt abonnement voor 25 euro per maand.

Andere beloftes hebben betrekking tot glasvezel, snellere internetnetwerken en contractvrijheid voor de consument. Momenteel denkt het bedrijf na over de bezwaren van de Europese Commissie en kan het daarop reageren. Op 30 november wordt een uitspraak verwacht.

Bij de aankondiging van de overname zetten wij overigens al vraagtekens, en spraken over een farce. Het achtergrondartikel kun je teruglezen door hier te klikken.