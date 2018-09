Salesforce heeft twee nieuwe tools onthuld voor zijn diensten om software te ontwikkelen. Het gaat om de Lightning Object Creator en de Lightning Flow Builder.

Beide tools zijn ontwikkeld voor het zogenaamde ‘low-code development’. Deze aanpak gebruikt kant en klare componenten die hergebruikt kunnen worden. Daardoor is er minder programmeerwerk nodig in bepaalde software-projecten. Sommige tools in deze categorie vragen zelfs helemaal niet meer om eigen geschreven code.

De Lightning Object Creator is daar één van. Werknemers zonder technische achtergrond kunnen daarmee spreadsheets met data van het bedrijf omzetten in gemakkelijk te navigeren ‘apps’, meldt Silicon Angle. Met de apps kunnen eindgebruikers bestanden doorzoeken om specifieke informatie te vinden, notities toevoegen en data exporteren naar andere records op het platform van Salesforce.

Lightning Flow Builder

Daarnaast werd de Lightning Flow Builder aangekondigd, die meer geavanceerde mogelijkheden aanbiedt. Deze tools laat werknemers speciale automation workflows gebruiken, aan de hand van de kant en klare Flow Actions die door partners van het bedrijf beschikbaar zijn gesteld.

Elke Flow Action voert een specifieke taak uit, bijvoorbeeld het verwerken van betalingen of toegang krijgen tot data. Een sales-team kan de tool gebruiken om een portaal te maken waar mogelijke klanten technische informatie over een product kunnen bekijken. Via die interface zou het bijvoorbeeld ook mogelijk kunnen zijn om het product direct te bestellen.

De workflows zijn verder aan te passen met Einstein Next Best Action. Dat is een kunstmatige intelligentie van Salesforce die details als de aankoophistorie van een klant analyseert. Op basis daarvan worden andere mogelijke aankopen aangeraden, om de verkoop te versnellen.

De Lightning Flow Builder wordt direct gelanceerd met ruim een dozijn aan Flow Actions van partners van Salesforce. Alle Flow Actions zijn beschikbaar via de AppExchange-marktplaats. Daar is vanaf nu ook een “Aanbevolen voor jou”-sectie die automatisch relevante aanbieden weergeeft, op basis van de downloadhistorie, profieldata en locatie van de gebruiker.