Persoonlijke mobiele apparaten vormen grootste risico binnen zakelijke netwerken

Persoonlijke mobiele apparaten zijn de grootste bedreiging voor een zakelijk netwerk. Hoewel medewerkers werken vanuit thuis, of het BYOD-principe fijn vinden, vormen beiden een groot risico voor IT en voor beveiligingsteams.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Duo Security. De firma ondervroeg honderd Britse IT-professionals en kwam erachter dat volgens 58 procent van hen netwerktoegang via niet-zakelijke en persoonlijke apparaten – waaronder laptops, desktops en mobiele apparaten – het grootste risico vormt bij het managen van gebruikers die vanaf thuis werken.

Grote flexibiliteit

Het onderzoek van Duo wees ook uit dat in 75 procent van de gevallen, werknemers inmiddels zo’n 25 procent van de tijd niet op kantoor werken. Dat zorgt voor enorme flexibiliteit en maakt het mogelijk voor bedrijven om wereldwijd talent aan te trekken voor hun ondernemingen. Maar de keerzijde ligt in de enorme veiligheidsuitdagingen die erbij komen kijken.

Richard Archdeacon, een van de onderzoekers van Duo, vertelde daar het volgende over: “zakelijke mobiliteit is een van de grootste uitdagingen in de IT-beveiliging en persoonlijke apparaten vormen een gigantische blinde vlek. Als je niet weet wat er met het netwerk verbonden wordt, hoe kan je data dan beschermen? Wat duidelijk is uit het onderzoek, is dat IT-beslissers zich niet helemaal op hun gemak voelen bij de grote hoeveelheid apparaten die de werkplek nu betreden.”

Externe partijen

Als het aankomt op verschillende groepen werknemers die bijvoorbeeld vanuit thuis werken, geeft 48 procent van de beveiligingsprofessionals aan dat externe leveranciers en dienstverleners tot de meest risicovolle groepen behoren. Tegelijk worden binnen de eigen werknemers onder meer salesmedewerkers en ondersteunend personeel als risicogroepen genoemd.

Nu werknemers eraan gewend lijken te zijn dat ze ook vanuit andere locaties dan kantoor kunnen werken, is het onwaarschijnlijk dat ze dit privilege opgeven. Dat betekent dat IT-teams hoe dan ook een manier moeten vinden om hun netwerken toch te beschermen.