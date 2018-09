Zscaler Private Access (ZPA) is de eerste zero trust-architectuur die de AWS Security Competentie-status heeft gekregen. Met de architectuur worden geautoriseerde gebruikers en apparaten veilig aan gespecificeerde, intern beheerde applicaties gekoppeld, zonder de Amazon Virtual Private Cloud (VPC) aan het internet bloot te stellen.

Gebruikers worden met ZPA via inside-out verbindingen verbonden aan applicaties. Applicaties zijn daardoor onzichtbaar voor ongeautoriseerde gebruikers.

“Door een zero-trust-model in AWS te implementeren, wordt de toegang gebaseerd op een beleid dat de gebruiker volgt, maar waarbij applicaties onzichtbaar blijven voor ongeautoriseerde gebruikers. Hiermee is de toegang gestroomlijnd en de beveiliging verbeterd”, stelt Tony Fergusson, IT Infrastructure Architect bij MAN Energy Solutions.

Daarmee wordt het risico op internet-gebaseerde aanvallen kleiner. “Malware en botnets kunnen eenvoudigweg niet aanvallen wat ze niet kunnen zien”, aldus Fergusson. “Door de toename in cloud-adoptie en mobiliteit, moeten bedrijven hun netwerk- en beveiligingsarchitecturen aanpassen om veilig, overal toegang te leveren en bescherming te bieden tegen steeds geavanceerdere aanvallen.”

Ook kunnen organisaties micro-segmentatie toepassen op hun architectuur, zonder dat ze een security-stack hoeven te virtualiseren of een complex firewall-beleid hoeven te creëren.

AWS

AWS heeft het AWS Competentie-programma opgesteld om een naadloze integratie en implementatie van oplossingen te ondersteunen. Klanten worden met dit programma geholpen bij het identificeren van Consulting- en Technology-partners in het Amazon Partner Network (APN).

“Met ZPA kunnen klanten niet alleen de toegang tot applicaties beveiligen, maar ook hun netwerkarchitectuur transformeren voor strategische security-verbeteringen met betrekking tot applicaties die zijn gemigreerd naar cloud-diensten, zoals AWS”, zegt Kristof Huet, Regional Director EMEA Noord bij Zscaler. “We zijn blij dat we de AWS Security Competency-status hebben bereikt, omdat het onze klanten en partners extra vertrouwen geeft in onze oplossing en in ons vermogen om veilige connectiviteit te bieden aan AWS-klanten.”