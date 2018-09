Microsoft test ‘waarschuwing’ voor installeren andere webbrowser dan Edge

Al jaren woedt er een verhitte strijd rond internetbrowsers. Microsoft wist wel redelijk succesvol het in ongenade vervallen Internet Explorer te vervangen met Edge, maar wint het vooralsnog niet van Google’s Chrome en Mozilla’s Firefox. En dus heeft Microsoft een nieuwe tactiek bedacht om de concurrentie aan te vallen.

Microsoft voegt volgens diverse media aan proefversies van Windows 10 waarschuwingsvensters toe. Daarin staat een waarschuwing voor gebruikers, dat ze vooral geen andere browser dan Edge moeten installeren. De melding verschijnt in beeld op het moment dat de gebruiker probeert een andere webbrowser te installeren.

Enkel een proef

The Verge schrijft dat Microsoft momenteel proeven uitvoert met de functie en dat het nog lang niet zeker is of deze er daadwerkelijk komt. Opvallend is dat Microsoft de update niet vermeldde in de diverse berichten over nieuwe functies in testversies van Windows 10, maar dat deze er gewoon ingeslopen is.

De notificatie zou naar het schijnt niet naar de eerstvolgende versie van Windows worden uitgerold, die in oktober moet uitkomen. Het kan tegelijk wel zo zijn dat de functie in een latere versie toch uitgebracht wordt, al hangt dat uiteindelijk af van de reactie van gebruikers hierop. Vermoedelijk zal er behoorlijk heftig op gereageerd worden – daar wijzen eerste reacties op sociale media ook op.

In het verleden heeft Microsoft wel vaker dit soort meldingen ingebouwd. Soortgelijke meldingen waren bijvoorbeeld bedoeld om gebruikers over te halen vooral van Chrome of Firefox over te stappen op Edge. Dergelijke meldingen werden uiteindelijk wegens negatieve reacties vanuit gebruikers teruggedraaid. Wel konden ze allemaal, net als in dit geval, uitgeschakeld worden.