Google legt uit hoe data daadwerkelijk van Cloud Platform verwijderd wordt

Google heeft vandaag een uitgebreide white paper gepubliceerd waarin het uitlegt hoe het omgaat met verzoeken van gebruikers om data van zijn cloudplatform te verwijderen. Ook laat het bedrijf nu zien welke processen het doorloopt om de gegevens ook daadwerkelijk te verwijderen.

Productmanager Eric Chiang schrijft in een blogpost dat het verwijderen van data “gebalanceerd” moet zijn, om ervoor te zorgen dat het veilig en efficiënt verwijderd wordt, zonder dat er impact is op zijn clouddiensten. Dat is soms nog best ingewikkeld, omdat gegevens op meer dan één plek kunnen staan.

Wereldwijd opgeslagen

Chiang schrijft dat alle gegevens op het Google Cloud Platform, indien niet gebruikt, versleuteld worden. Daarnaast worden ze op actieve systemen gezet, evenals backupservers, voor het geval er zaken mis gaan. Op die manier voorkomt Google dat er data kwijtraakt en zorgt het ervoor dat gegevens toegankelijk blijven.

“Kopieën van je gegevens kunnen lokaal, regionaal en zelfs wereldwijd opgeslagen worden, op actieve en back-up opslagsystemen, afhankelijk van de geografische grenzen die je aangeeft”, schrijft hij. Als gevolg daarvan is het verwijderen van data op de Google Cloud lang niet altijd even gemakkelijk en hangt het er vooral ook vanaf wat voor gegevens verwijderd moeten worden.

Relatief eenvoudig

Vanuit het perspectief van een gebruiker is dit proces relatief eenvoudig. Deze hoeft enkel te verwijderen wat verwijderd moet worden, waarna het er meteen uitziet alsof de data weg zijn. Maar in werkelijkheid zullen bepaalde GCP-servers zekere gegevens op blijven slaan. Dat komt door de logistieke problemen waarbij heel veel processen doorlopen moeten worden om overal gegevens te verwijderen.

Tegelijk is deze beslissing genomen om ervoor te zorgen dat gebruikers eventueel hun keuze om data te wissen terug kunnen draaien. Het duurt twee maanden voordat gegevens van een actieve servers verwijderd worden en zes maanden voordat het van back-up systemen wordt gehaald.

Google zorgt er ook voor dat gegevens die van harde schijven verwijderd worden ook daadwerkelijk verdwijnen door op een gegeven moment de servers af te schrijven en te vernietigen. Hieronder een video waarin het de zaken nog eens uitlegt: