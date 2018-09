Microsoft maakt deep learning toegankelijk met overname low-code platform

Microsoft kondigt de overname van Lobe aan. De start-up heeft een platform gecreëerd voor het bouwen van AI-modellen met behulp van een visuele interface, zonder dat code of technische kennis nodig is.

Volgens Microsoft CTO Kevin Scott beginnen mensen nog maar pas het volledige potentieel van AI te ontdekken.

“Dit komt voor een groot deel omdat het ontwikkelen en bouwen van deeplearningmodellen voor AI een traag en complex proces is, zelfs voor ervaren datawetenschappers en ontwikkelaars”, vertelt de Microsoft-topman. “Tot op heden hebben veel mensen een nadeel ervaren als het gaat om toegang tot AI en we zijn vastbesloten om dat te veranderen.”

Lobe

Dat is ook de visie van Lobe en dus sprong de start-up in het vizier van Microsoft. Het jonge bedrijf werd in 2015 opgericht, telt drie werknemers en is gebaseerd in San Francisco. Met hun platform willen ze AI-ontwikkeling ook toegankelijk maken voor niet-ontwikkelaars en niet-experten.

Voorlopig zal het platform van Lobe verder ontwikkeld worden als een zelfstandig product binnen Microsoft. Over de toekomstige ontwikkeling en eventuele integratie van de technologie in andere Microsoft-producten, werd niet gecommuniceerd. Ook de financiële details werden niet bekendgemaakt.

AI-strategie

Lobe is voor Microsoft de zoveelste in een rij overnames van start-ups gespecialiseerd in AI. Eerder dit jaar nam het bedrijf ook al Semantics Machines en Bonsai onder de vleugels, gespecialiseerd in respectievelijk natural language processing en een platform voor autonoom lerende AI.

Lees dit: Wat Microsoft bedoelt met de intelligente cloud en edge

De overnames passen binnen Microsofts bredere strategie van de intelligente cloud en edge. Artificiële intelligentie is daar een belangrijke pijler van, en dan met name gebruikers de middelen geven om hun eigen AI te ontwikkelen.

“In de komende jaren zal 80 procent van de bedrijven aan de slag gaan met artificiële intelligentie. Onze kijk daarop is dat we klanten de bouwstenen geven om hun eigen AI te creëren. Niet dat ze afhankelijk zijn van een handvol grote bedrijven die het aanbieden”, zei Microsoft-topman Nick Parker daarover tijdens een recente keynote op IFA in Berlijn.