Morgan Stanley wil derivaten verbonden aan bitcoin aanbieden

Nadat de koers van de meeste cryptovaluta te lijden had onder het gerucht dat Goldman Sachs geen bitcoin-desk zou opzetten, is er nu weer sprake van herstel van vertrouwen. Dat komt door het verhaal dat Morgan Stanley van plan is om bitcoin-derivaten aan te bieden.

Financieel persbureau Bloomberg, dat doorgaans over betrouwbare bronnen beschikt, meldt dit op basis van een anonieme bron bekend met de materie. De handelsbank zou van plan zijn om “handel in complexe derivaten verbonden aan de grootste cryptovaluta” aan te bieden. Mocht het nieuws kloppen, dan is Morgan Stanley de volgende grote firma van Wall Street die aan boord van de virtuele valutatrein springt.

Snelle handel

De Amerikaanse bank is volgens de anonieme bron van de krant van plan om te handelen in contracten die investeerders de mogelijkheid geeft om te handelen in bitcoin. Zij kunnen de virtuele valuta dan snel kopen, maar ook snel verkopen. Voor elke transactie moet een klein bedrag betaald worden, waarmee de handelsbank zijn geld gaat verdienen.

Morgan Stanley zou de technologie voor dit systeem al gereed hebben. Toch komt de dienst er voorlopig nog niet: eerst wil de bank zeker weten dat zijn klanten ook echt interesse hebben in dit product. Daarnaast moet er nog een intern goedkeuringsproces doorlopen worden. Of dit nieuws ook echt klopt, wilde de bank niet bevestigen.

Enkel derivaten

Steeds meer banken en investeerders zijn van plan om producten verbonden aan cryptovaluta uit te brengen. Goldman Sachs en Citigroup bereiden allebei manieren voor hun klanten voor om te handelen in de bitcoin. Opvallend is dat ze klanten niet direct met de munten willen laten handelen, maar dat er contracten gesloten moeten worden, waarmee de handel eigenlijk alleen om derivaten gaat. Ook Morgan Stanley wil zoiets doen, waarbij klanten dus niet direct met de virtuele munten aan de haal gaan, maar enkel vermogensrechten kopen en verkopen.