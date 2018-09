Google en Samsung werken aan nieuwe berichtenapp voor Android-apparaten

Google en Samsung werken samen aan een nieuwe berichtenapp voor Android-apparaten. Alhoewel er weinig details bekend zijn over het partnerschap en de app, lijkt het erop dat de twee bedrijven gezamenlijk willen concurreren met het immens populaire WhatsApp.

De nieuwe berichtenapp van Google en Samsung moet namelijk soortgelijke functies aanbieden als de Facebook-dienst. Naast de mogelijkheid om met elkaar te chatten, krijgen gebruikers ook de optie om grote bestanden te verzenden en groepsgesprekken te voeren. Daarnaast werken Google en Samsung aan betere ondersteuning voor Rich Communication Services (RCS).

Upgrade van de sms

RCS is het best te omschrijven als een upgrade van het sms-systeem en biedt meer en betere functionaliteit. Samsung zal de technologie beschikbaar maken in zijn nieuwste Galaxy-apparaten, beginnende bij de S8 en S8 Plus. Daar komt bij dat ook de verwachte Pixel-telefoons van Google de technologie schijnen te ondersteunen.

Anil Sabharwal, vicepresident van de afdeling Communications Products Photos van Google, laat in een statement weten dat de samenwerking er vooral voor moet zorgen dat “geavanceerde berichten en wereldwijde RCS-dekking” mogelijk wordt. De samenwerking zou verder zorgen dat de berichtenervaring op Android beter wordt.

Dat statement wordt onderschreven door Samsungs Patrick Chomet, die zich bij het Zuid-Koreaanse conglomeraat bezighoudt met Mobile Communications. “Door ons robuuste partnerschap met Google te verdiepen, brengen we een rijkere berichtenervaring naar onze klanten”, aldus Chomet.

WhatsApp en Telegram

Met deze samenwerking zouden sms’jes weer een groter marktaandeel moeten krijgen, denken Google en Samsung. Tegelijk zal het wel nog even duren, want nog lang niet alle telecomproviders ondersteunen de RCS-standaard. Deze vereist een upgrade van de systemen, waarvoor de twee technologiebedrijven losse samenwerkingen aangaan met telecomproviders.

Momenteel is de berichtenmarkt duidelijk verdeeld: apps als WhatsApp en Telegram hebben veruit het grootste deel van de markt in handen. Sms heeft daarmee vergeleken een verwaarloosbaar marktaandeel. De vraag is ook nog of de RCS-app breed uitgerold wordt, of dat deze straks enkel op Samsung- en Google-apparaten beschikbaar is.

Het is niet bekend wanneer de app uitgerold zou moeten worden.