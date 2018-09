Google’s Chinese zoekmachine draagt bij aan actieve censuur

Google heeft een prototype ontwikkeld voor een zoekmachine die geschikt is voor de Chinese markt. De zoekmachine koppelt opdrachten aan persoonlijke telefoonnummers en maakt het daardoor makkelijker voor de Chinese overheid om gebruikers in de gaten te houden.

De zoekmachine, die Dragonfly is genoemd, is ontworpen voor Android-apparaten. Deze verwijderd automatisch content waar de overheid in China niet zo’n fan van is, bijvoorbeeld rond politieke dissidenten, het vrije woord, democratie, mensenrechten en protestbewegingen. Dat meldt The Intercept op basis van bronnen binnen Google.

Zwarte lijst

Google heeft voor Dragonfly een zwarte lijst met bepaalde zoektermen opgesteld. Het gaat om termen als ‘mensenrechten’, ‘studentenprotesten’ en ‘Nobelprijs’. Daarmee zouden zoekopdrachten zo gefilterd en gecensureerd worden dat de Chinese overheid ermee akkoord kan gaan. Op die manier hoopt Google dat zijn product weer tot de markt toegelaten wordt.

Er is vanuit mensenrechtengroepen behoorlijk wat kritiek op Google. Dragonfly maakt volgens hen dat Google “direct bijdraagt, of in elk geval impliciet meewerkt aan mensenrechtenschendingen.” Een extra zorg is dat Google een uitgebreide databank opbouwt met daarin alle zoekopdrachten en deze doorzoekbaar maakt voor de Chinese autoriteiten. Dat zou het werk van journalisten en activisten mogelijk bemoeilijken.

Actieve censuur

De bedoeling is dat de zoekmachine onderhouden wordt als een joint-venture van Google en een Chinees bedrijf. Mensen die voor de joint-venture werken, zouden de mogelijkheid krijgen om de zwarte lijst met zoekwoorden te updaten. Het is de vraag in hoeverre Google dan nog invloed heeft op de precieze censuur die plaatsvindt binnen Dragonfly.

Ook zou Dragonfly de Chinese overheid de optie geven om bepaalde zaken weer te geven zoals het dat graag wil. Zo zouden cijfers rond uitstoot vervangen worden met cijfers van de Chinese overheid, die in het verleden vaker verkeerde cijfers heeft weergegeven. Binnen de Verenigde Staten worden nu door politici vragen gesteld over de Chinese activiteiten van Google.