Makkelijke CSS-aanval kan elke iPhone laten crashen

Een veiligheidsonderzoeker heeft een nieuwe manier gevonden om iPhones te laten crashen en herstarten. Daarvoor had hij slechts een paar regels code nodig. De code werkt daarnaast voor iPads en MacBooks. In dat laatste geval loopt Safari vast, als een gebruiker de link opent.

Veiligheidsonderzoeker Sabri Haddouche ontdekte de fout in de Apple-software en schreef een paar reels code waarmee hij apparaten kan laten vastlopen en crashen. Daarvoor plaatste hij op Twitter een linkje waarop geklikt kan worden om het probleem te ondervinden.

How to force restart any iOS device with just CSS? 💣

Source: https://t.co/Ib6dBDUOhn

IF YOU WANT TO TRY (DON’T BLAME ME IF YOU CLICK) : https://t.co/4Ql8uDYvY3

— Sabri (@pwnsdx) September 15, 2018