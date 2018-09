‘Amazon onderzoekt datalekken door eigen werknemers’

Amazon zou onderzoek doen naar het lekken van data door werknemers. De werknemers zouden ook steekpenningen hebben aangenomen in ruil voor die data. Daarnaast zouden ze slechte recensies hebben verwijderd en verbannen accounts hebben teruggeplaatst.

De praktijken zouden zich met name in China voordoen, meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Daar zou het aantal verkopers snel groeien en hebben werknemers een relatief laag salaris. Daardoor nemen ze mogelijk sneller risico’s. In ruil voor de data ontvangen ze tussen de 80 en 2.000 dollar.

Het onderzoek begon in mei. Toen ontving Eric Broussard, de vice-president die over de internationale markten gaat, een tip over de praktijken in China. De topmensen in China zijn inmiddels ook van positie gewijzigd, om de praktijken te stoppen. Het bedrijf heeft bevestigd dat het de claims onderzoekt.

Volgens voormalige topmensen van Amazon en andere ingewijden probeert het bedrijf intern ook te voorkomen dat hun systemen ten prooi vallen aan malafide verkopers. Maar oplichters worden steeds creatiever, waardoor dit moeilijk zou zijn. Wel zijn er strikte regels ingesteld om dit te voorkomen, aldus een woordvoerder. Ook is er een systeem ingesteld om te beperken tot welke data werknemers toegang hebben.

Onafhankelijke verkopers

In de afgelopen jaren heeft Amazon onafhankelijke verkopers benaderd om hun producten via de webshop te verkopen. Daardoor zijn er meer producten beschikbaar en worden de prijzen lager. Inmiddels verkopen ruim 2 miljoen verkopers ongeveer 550 miljoen producten via de website. Dat komt neer om ongeveer de helft van alle verkopen.

Om ervoor te zorgen dat de producten op de eerste pagina met zoekresultaten verschijnen, moeten verkopers agressief concurreren. Dat is namelijk waar de meeste producten gekocht worden. De geautomatiseerde systemen van Amazon sorteert de producten gebaseerd op diverse factoren, waaronder de kwaliteit van recensies, het aantal keren dat er op een product geklikt wordt en het aantal verkopen.

Sommige verkopers proberen het systeem echter te omzeilen, door trucjes te gebruiken. Zo worden sommige mensen betaald om regelmatig op een product te klikken of om een positieve recensie te schrijven. Maar nu worden dus ook werknemers van het bedrijf benaderd om data te delen.

Prijzen

Die mensen worden benaderd door zogenaamde brokers, die naar werknemers zoeken op WeChat. Daarna sturen ze een bericht met de vraag of ze diensten kunnen verlenen aan verkopers, in ruil voor geld. De data die gedeeld worden zijn bijvoorbeeld interne verkoopstatistieken en e-mailadressen van reviewers.

Voor het verwijderen van negatieve recensies, krijgen werknemers over het algemeen 300 dollar per recensie. De brokers willen vaak dat er minimaal vijf recensies worden afgenomen. De e-mailadressen van reviewers worden voor minder geld verkocht.