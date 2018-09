Twitter voert volledig chronologische tijdlijn opnieuw in

Sinds Twitter steeds meer zaken toevoegt aan de tijdlijn, krijgt het klachten dat mensen het gevoel hebben soms iets te missen. Dat terwijl het juist om tweets gaat die mensen ‘mogelijk gemist’ hebben, of die geliked zijn door mensen die ze volgen. Goede bedoelingen ten spijt: Twitteraars kregen het gevoel zaken te missen.

Daarom kondigt Twitter nu aan dat het de komende tijd met een proef komt. Het wordt makkelijker voor gebruikers om te wisselen naar een volledig chronologische tijdlijn. Op die manier krijgen mensen dus niet meer die gemiste berichten te zien, maar enkel een lijst met alle berichten van de mensen die ze volgen en dat in chronologische volgorde.

Enkel relevante berichten

Dat laat Twitter weten in een reeks berichten. Het is de bedoeling dat gebruikers meer controle krijgen over hun tijdlijn. Momenteel verschijnen daar volgens het sociale netwerk voornamelijk “de beste Tweets” op basis “van jouw interacties”. Door die berichten te laten zien, vinden mensen Twitter relevanter en nuttiger, stelt het netwerk.

Maar tegelijk kreeg het ook klachten van mensen die juist “liever de meest recente Tweets” wilden zien. Omdat het bedrijf zoekt naar een balans tussen de meest recente en de beste Tweets die je wellicht gemist hebt, heeft het nu bedacht om het dan maar mogelijk te maken voor mensen om te wisselen naar een andere tijdlijn.

Het zal nog even duren voordat de proef van start gaat, maar voor die tijd kunnen mensen instellen dat ze niet langer de – volgens Twitter – beste Tweets te zien krijgen. Op die manier is er enkel nog een overzicht van berichten van de mensen die ze zelf volgen.

2/ We’ve learned that when showing the best Tweets first, people find Twitter more relevant and useful. However, we've heard feedback from people who at times prefer to see the most recent Tweets. — Twitter Support (@TwitterSupport) September 17, 2018

4/ So, we’re working on providing you with an easily accessible way to switch between a timeline of Tweets that are most relevant for you and a timeline of the latest Tweets. You’ll see us test this in the coming weeks. — Twitter Support (@TwitterSupport) September 17, 2018