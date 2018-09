Google heeft een nieuwe API onthuld, namelijk de Cloud Inference API. Het is een managed analytics-dienst die in staat is om honderdduizenden queries per seconde uit te voeren.

De dienst is ontworpen om time series-data te verwerken, meldt Silicon Angle. Dat is informatie die bestaat uit diverse individuele metingen die op chronologische volgorde gesorteerd zijn. Deze manier van data verzamelen is onder meer nuttig voor analytics van sales, waarbij het handig kan zijn om inzicht te hebben in wijzigingen die zich over een langere tijd voordoen.

Google maakte speciaal voor Cloud Inference API een aparte query-taal. Daarmee kunnen gebruikers aangeven op welke tijdsperiodes ze zich willen focussen in een analyse, maar ook verschillende datasets uit dezelfde periode correleren. De dienst laat gebruikers trends op de lange termijn onderzoeken evenals geïsoleerde incidenten zoals een dag waarop er meer mensen in de winkel kwamen.

Triljoen datapunten

Naar eigen zeggen is de dienst in staat om queries tegen triljoenen datapunten te draaien. Ook kunnen sommige queries in real-time uitgevoerd worden. Volgens Google-engineer Emanuel Taropa is dat iets wat historisch gezien lastig is voor bedrijven om zelf te implementeren.

“Of bedrijven nu clicks, queries of uitlezingen van sensoren meten, ze genereren vaak time series of event-driven data. Het analyseren van deze data biedt bedrijven de mogelijkheid om inzichten in real-time te ontdekken. Maar vaak betekent dat ook dat ze een learning-systeem moeten maken, dan mee kan schalen met miljoenen of zelfs miljarden datastromen. Voor veel bedrijven is het erg uitdagend om dit te ontwerpen.”

Snap

Er zijn diverse toepassingen voor de real-time-opties van Cloud Inference API. Zo kunnen fabrieken metingen van sensoren van machines analyseren als ze net gedaan zijn. Daardoor kunnen professionals mogelijke problemen snel ontdekken.

Cloud Inference API heeft al een aantal klanten, waaronder Snap, het moederbedrijf van het sociale medium Snapchat. Snap sloot in 2017 een cloud-overeenkomst van 2 miljard dollar met Google. Volgens Peter Ciccolo, een engineer bij het bedrijf, belooft de dienst “diverse speciaal gemaakte dataflows te vervangen door een enkel systeem”.