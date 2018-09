Microsoft biedt nieuwe managed desktop-dienst aan voor bedrijven

Microsoft heeft een nieuwe dienst onthuld waarmee bedrijven alle Windows 10-apparaten binnen een organisatie kunnen laten managen door Microsoft. Het gaat om Microsoft Managed Desktop, dat alleen beschikbaar wordt gemaakt voor zakelijke klanten.

Met Microsoft Managed Desktop (MMD) kunnen zakelijke gebruikers het beheer en de installatie van hun Windows 10-machines uitbesteden aan Microsoft. Gebruikers krijgen Windows 10-hardware die vooraf ingesteld is op wat zij nodig hebben. Ook krijgen deze klanten doorlopende updates voor onder meer de beveiliging van Windows 10, Office en andere patches. Daarnaast moet de dienst het algemene management van de apparaten overnemen, de zakelijke klant betaalt hiervoor een maandelijks bedrag per gebruiker.

Binnen deze nieuwe abonnementsdienst van Microsoft worden apparaten iedere drie jaar vervangen. De machines worden dan simpelweg omgewisseld, zodat de gebruiker direct verder kan werken. De systemen worden vooraf al geconfigureerd, de gebruiker hoeft alleen maar in te loggen met zijn of haar persoonlijke account. Verder is er nog security monitoring en 24/7 ondersteuning.

De precieze kosten van MMD verschillen per gebruiker en zijn afhankelijk van het type apparaat en de grootte van de klant, meldt Silicon Angle. Abonnees krijgen in ieder geval wel het volledige Microsoft 365 Enterprise-pakket, waarin Windows 10 Enterprise, Office 365 en Enterprise Mobility + Security gebundeld worden.

Het is echter niet mogelijk om de dienst met ieder apparaat te gebruiken. Dit wordt gelimiteerd tot “gekwalificeerde apparaten”, wat momenteel alleen de Surface-computers zijn. In de komende maanden worden ook PC’s van HP Inc, Dell Technologies en andere bedrijven onderdeel van het programma.

Beschikbaarheid

Er is al een test geweest met MMD onder een klein aantal klanten in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. De dienst wordt nu voor alle zakelijke klanten in deze landen beschikbaar gemaakt. Begin 2019 wordt de dienst ook beschikbaar voor klanten in Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Eind 2019 moet de dienst verder uitgerold worden en is ongetwijfeld ook de Benelux aan de beurt.

In eerste instantie wordt MMD direct door Microsoft verkocht. Later wil het bedrijf ook samen gaan werken met partners en resellers.