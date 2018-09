Amerikaanse importheffingen op Chinese producten raken techbedrijven

De Verenigde Staten voeren de handelsoorlog met China verder op. President Donald Trump heeft voor nog eens 200 miljard dollar aan extra belastingen aangekondigd op Chinese producten. Dat gaat grote invloed hebben op netwerkspelers als Cisco, Juniper en HPE, want hun producten worden hierdoor geraakt. Netwerkapparatuur staat namelijk op de lijst van producten, evenals printplaten en andere veel gebruikte onderdelen in techapparatuur. Apple komt goed weg, want een aantal producten zijn uitgezonderd, waaronder de Apple Watch en Airpods.

Op 24 september voeren de Verenigde Staten extra belastingen in op uit China geïmporteerde producten. Volgens Trump is dat nodig om te compenseren voor het handelsoverschot dat het land heeft. Het directe gevolg is dat veel technologieproducten duurder worden, want die worden vaak in China samengesteld. Maar na protest van diverse bedrijven, worden smartwatches en apparaten die gebruik maken van Bluetooth-technologie uitgezonderd. Over de Macs zal Apple waarschijnlijk wel extra heffingen moeten betalen, de iPhones is nog niet helemaal duidelijk.

Negatief effect

Het is niet voor het eerst dat de Verenigde Staten een belastingverhoging voor Chinese producten doorvoeren, maar bepaalde producten uitzonderen. Zo werd in juni een lijst opgesteld met producten uit China waar extra belastingen op moesten komen en werden televisies nog uitgezonderd. Deze keer moeten echter ook de televisies geloven aan de importheffingen.

In een reactie op het meest recente nieuws liet Fitbit al weten dat dit direct invloed zou hebben op zijn eigen investeringen in de Verenigde Staten. En Apple stelde dat de importtarieven van invloed zouden zijn op een “brede reeks” producten, waaronder de Apple Watch. “Onze zorgen met deze tarieven, zijn dat de VS het hardst geraakt zullen worden en dat de groei en het concurrentievermogen van de Verenigde Staten terug vallen en dat de prijzen voor Amerikaanse consumenten juist hoger worden.”

In een reactie op Twitter riep de Amerikaanse President daarop Apple op om vooral fabrieken op Amerikaans grondgebied te bouwen. Dat zou volgens Trump alleen maar goed zijn voor de eigen economie en de consument:

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China – but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2018

Afgelopen maart begon de handelsoorlog met China. Onder Trump werden toen enkele importheffingen ingevoerd op Chinese producten. Daarop voerde China soortgelijke maatregelen in en begon het tegen te sputteren bij de geplande overname van NXP door het Amerikaanse Qualcomm. In de maanden daarna zijn meer heffingen ingevoerd en heeft de Chinese overheid telkens gereageerd met soortgelijke heffingen op Amerikaanse producten.