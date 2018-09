De omzet van de clouddiensten en ondersteuning voor licenties van Amazon is in het eerste fiscale kwartaal van het bedrijf 50 miljoen dollar lager uitgevallen dan verwacht. De aandelen van het bedrijf daalden daardoor met ruim 4 procent.

In het afgelopen kwartaal steeg de totale omzet met slechts 2 procent naar 9,2 miljard dollar. De omzet van de clouddiensten en ondersteuning voor licenties steeg met 4 procent naar 6,61 miljard dollar. Maar analisten hadden verwacht dat de omzet uit deze tak uit zou komen op 6,68 miljard dollar. Daarmee is het bedrijf dus 50 miljoen dollar lager uitgekomen dan verwacht.

De omzet uit cloud-licenties en on-premise-licenties kwamen uit op 867 miljoen dollar. Dat is geen stijging of daling. Toch was er nog wel wat goed nieuws voor het bedrijf. De winst per aandeel steeg met 10 cent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Die kwam uit op 71 cent per aandeel, wat beter is dan de 68 cent die analisten hadden verwacht.

Verklaringen

Volgens topmensen valt de lagere omzet echter wel mee. Volgens hen zit het verschil hem vooral in de variaties van de valuta. Maar analisten denken daar anders over. “Het grootste probleem van Oracle met de cloud is dat het zo laat begon en er zelfs een tijdje tegen vocht”, aldus Patrick Moorhead, president en analist bij Moor Insights & Strategy, tegenover Silicon Angle.

Charles King, analist bij Pund-IT, stelt dat het bedrijf vastzit tussen public cloud-bedrijven met een grote groei aan de ene kant, en hybride cloud-aanbieders die een betere roadmap aanbieden aan enterprise-klanten aan de andere kant. “Dat is een moeilijke plek om in vast te zitten.”

Wat Oracle de komende tijd mogelijk ook tegen zal zitten, is dat topman Thomas Kurian verlengd verlof heeft genomen. Kurian heeft de leiding over het uitbreiden van cloud computing bij het bedrijf. Officieel is er geen reden bekendgemaakt voor het verlof, maar er zijn berichten dat de top van het bedrijf in de clinch ligt over de te volgen strategie en Kurian daar mogelijk het slachtoffer van wordt.

NetSuite

Oracle zelf besloot bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers zich met name op positief nieuws te focussen. Zo is er een sterke groei te zien in software-as-a-service (SaaS). “Het overgrote deel van de ERP-applicaties die in de cloud draaien zijn of Oracle Fusion of Oracle NetSuite-systemen”, aldus CEO Mark Hurd.

Het bedrijf heeft volgens hem 5.500 klanten voor Fusion en 15.000 NetSuite-klanten. NetSuite had volgens Hurd dan ook “een spectaculair kwartaal” met een omzetgroei van 26 procent.