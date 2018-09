Google toont opnieuw ‘www’ in adresbalk Chrome 69 na felle kritiek

Google is teruggekomen op zijn beslissing om het ‘www’-gedeelte van een url niet langer weer te geven in de adresbalk van Chrome. Het maakte die onaangekondigde aanpassing in Chrome 69, maar draait ze (voorlopig) terug na felle kritiek van gebruikers.

De aanpassing in Chrome 69, dat vorige week werd uitgerold, kwam voor velen als een verrassing. Google stopte in de nieuwe versie van zijn browser met het tonen van ‘www’ en ‘m’ in webadressen, omdat het “slechts triviale subdomeinen zijn”. Verschillende experts waren het daar evenwel niet mee eens en waarschuwden dat het verbergen van deze informatie potentieel phishing in de hand werkt.

Tegenstanders argumenteerden dat de adressen van twee verschillende websites er nu plots identiek konden uitzien. Ze haalden voorbeelden aan zoals www.pool.ntp.org en pool.ntp.org, die in praktijk naar verschillende webpagina’s leiden. Een ander voorbeeld is de Tumblr-blog m.tumblr.com, die plots werd weergegeven als tumblr.com, terwijl het opnieuw om twee verschillende webpagina’s gaat.

Het is niet helemaal duidelijk waarom Google besloot om ‘www.’ en ‘m.’ zo plots te schrappen. Sommigen verdenken de internetreus ervan dat het erop uit is om het bereik van zijn eigen ‘amp’-subdomein te vergroten. De kritiek was zo fel dat Google besloot om de aanpassing terug te draaien.

“In Chrome M69 hebben we een wijziging doorgevoerd om de subdomeinen ‘www’ en ‘m’ in de Chrome-omnibox te verbergen. Na feedback van de community over deze wijzigingen, hebben we besloten deze aanpassingen in M69 ongedaan te maken op Chrome voor desktop en Android”, zegt Emily Schechter, product manager voor Chrome, in de Chromium-bugtracker.

Nieuwe poging in Chrome 70

Toch geeft Google zich nog niet gewonnen. Het wil nu eerst een debat openen en plant om ‘www’ alvast opnieuw te schrappen vanaf Chrome 70. Het subdomein ‘m’ zal voorlopig wel nog worden weergegeven.

“We gaan ‘m’ niet verwijderen in M70 omdat we grote sites hebben gevonden die een door gebruikers beheerd ‘m’-subdomein hebben. Er is meer consensus in de community dat sites niet mogen toestaan dat het ‘www’-subdomein door een gebruiker wordt bestuurd”, vertelt Schechter.

Google is voorstander van een open debat met de bevoegde standaardenorganisaties om ‘www’ en ‘m’ onder de motorkap expliciet te reserveren als speciale subdomeinen die niet door gebruikers kunnen worden beheerd. Het is dan aan de browserontwikkelaars om te bepalen of ze die subdomeinen al dan niet weergeven in hun UI.

Apple verbergt in zijn Safari-browser al langer de ‘www’- en ‘m’-subdomeinen. In tegenstelling tot Chrome, werd de wijziging zonder veel weerstand doorgevoerd. Dat diezelfde aanpassing in Chrome nu wel onder een vergrootglas wordt gehouden, komt door de dominantie van de browser en Googles grotere impact op de ontwikkeling van het internet.