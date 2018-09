‘Apple presenteert in oktober een nieuwe iPad Pro met Face ID’

Het begint er steeds meer op te lijken dat Apple dit jaar nog met een nieuwe iPad Pro komt. Dat blijkt uit een nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem van Apple, iOS 12.1. In de code daarvan wordt verwezen naar een “2018 fall” iPad, waarmee praktisch zeker is dat er deze herfst een nieuwe iPad Pro komt.

De software waar dat uit blijkt is de Memoji synching, een feature die momenteel ondersteund wordt op iPhones en gebruik maakt van het TrueDepth-camerasysteem. Het gerucht gaat al langer dat ditzelfde systeem ook naar de iPad komt en het feit dat er nu in de code van de Memoji-app gerefereerd wordt naar een iPad, wijst erop dat dit ook klopt.

Meer bewijs

Ander bewijs voor een nieuwe iPad Pro, ligt in het feit dat de Face ID, die momenteel nog niet in landschapmodus werkt, straks wel die ondersteuning biedt. Gecombineerd met het Memoji-sync verhaal, is dat een goede indicatie dat er een nieuwe iPad komt dit jaar. Sterker nog: het lijkt erop dat Apple de apparaten net als andere jaren in de loop van oktober presenteert.

Analist Ming-Chi Kuo, die regelmatig correcte berichten over nieuwe Apple-apparaten naar buiten brengt, stelt dat Apple dit jaar met een nieuwe iPad Pro komt. Recentelijk stelde hij dat de nieuwe modellen voorzien zouden worden van USB-C connectiviteit, in plaats van de gebruikelijke Lightning-connector.

September-event

Verwacht werd dat deze apparaten al tijdens het september-event van Apple onthuld zouden worden, maar dat verhaal bleek niet te kloppen. In plaats daarvan werden enkel de iPhone Xs, Xs Max en de goedkopere XR onthuld. Daarnaast was er nog een Apple Watch Series 4 onthuld tijdens het event. De verwachte iPad Pro kwam er echter niet.