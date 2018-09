Apple heeft volledige 14 miljard euro terugbetaald aan Ierland

In augustus 2016 besloot de Europese Commissie dat Apple onterecht belastingvoordelen had gekregen van de Ierse overheid. Om die reden moest de Ierse overheid 14 miljard euro aan achterstallige belastingen claimen bij de Amerikaanse technologiegigant. Zowel Apple als de Ierse regering gaan hier tegen in hoger beroep, maar ondertussen blijkt Ierland het volledige bedrag geïnd te hebben.

Dat meldt de krant The Guardian vandaag. Het Ierse ministerie van financiën begon in de loop van mei met het innen van de belastingen. Uiteindelijk is er 13,1 miljard euro overgeboekt, samen met 1,2 miljard euro aan rente. Ierland laat weten nog altijd in beroep te gaan tegen de beslissing van de Europese Commissie, omdat het een aantrekkelijk land wil zijn voor investeringen van buitenlandse bedrijven.

Weinig belasting

De Ierse minister van financiën, Paschal Donohoe, laat weten dat de regering “het fundamenteel oneens” is met de analyse van de Europese Commissie. Om die reden wordt nog altijd geprobeerd het besluit van de commissie terug te laten draaien. Vermoedelijk duurt het nog een paar jaar voordat een Europese rechter een definitieve uitspraak hierover doet.

De crux van de zaak ligt in een belastingdeal die Ierland en Apple in 1991 sloten. In de loop van 2013 begon de Europese Commissie een onderzoek hiernaar, waarbij informatieverzoeken naar de Ierse overheid gestuurd werden. De Europese Commissie mag maximaal tot tien jaar terug belastingen innen, dus de uitspraak uit 2016 had betrekking over achterstallige belastingbetalingen tussen 2006 en 2016.

Apple en Ierland hadden een afspraak gemaakt, waarbij twee dochterbedrijven van Apple in Ierland de rechten op Apple-patenten buiten de Verenigde Staten beheerden. Door die constructie betaalde Apple in 2003 slechts 1 procent belasting over zijn winst en in 2014 nog maar 0,005 procent. Volgens de Europese Commissie was die deal illegaal en om die reden werd uiteindelijk besloten dat Apple het geld alsnog moest betalen.