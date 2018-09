Google sluit grote deal met autofabrikant en brengt Android naar auto’s

Vanaf 2021 zullen miljoenen auto’s wereldwijd beschikken over mediadisplays die aangedreven worden door Google’s Android OS. Daarvoor is het technologiebedrijf een samenwerking aangegaan met de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, dat meer auto’s verkoopt dan welk ander autofabrikantencollectief dan ook.

Binnen de samenwerking is overeengekomen dat Google het besturingssysteem bouwt dat dient voor entertainment- en GPS-systemen. Die nieuwe systemen bieden apps via de Play Store, navigatie via Google Maps en via de Google Assistant ook ondersteuning voor stemopdrachten. “In de toekomst kan de Google Assistant, dat Google’s toonaangevende AI-technologie gebruikt, de voornaamste manier worden voor klanten om handsfree interactie te hebben met hun voertuigen,” laat Kal Mos van de autofabrikanten weten.

Decennium van pogingen

De Wall Street Journal meldt dat Google al meer dan een decennium probeert een voet aan de grond van de automarkt te krijgen. Die pogingen slaagden tot dusverre niet, omdat autobedrijven Google en andere techbedrijven vooral zien als concurrenten die erop uit zijn om gebruikersgegevens te verzamelen en daar winst mee te maken.

Om die reden hebben veel autofabrikanten, waaronder Mercedes-Benz en BMW, hun eigen GPS-systemen ontwikkeld en uitgerold naar hun voertuigen. Maar die systemen zijn lang niet altijd even goed gemaakt en kennen zo hun fouten. Aangezien relatief veel chauffeurs nu al hun telefoon gebruiken als navigatiesysteem, wordt er toch al gebruik gemaakt van de Google-systemen. Om die reden zullen autofabrikanten nu wellicht toch maar overstag gaan.

Gigantisch bereik

Het potentiële bereik van Google’s systeem voor auto’s is gigantisch. Vorig jaar verkocht de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance 10,6 miljoen voertuigen wereldwijd. In 2018 worden er naar verwachting evenveel verkocht, want op 30 juni meldde de alliantie dit jaar tot nu toe 5,54 miljoen auto’s verkocht te hebben. De alliantie verwacht er in 2022 zo’n 14 miljoen te verkopen.