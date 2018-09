Kunstmatige intelligentie maakt de werkplek menselijker

Bedrijven die investeren in automatisering van processen via kunstmatige intelligentie en robots maken hun werkplek “menselijker”. Dat komt door een aantal factoren, waaronder het wegnemen van saai en geautomatiseerd werk. Daarnaast zouden medewerkers zich hierdoor meer betrokken bij hun bedrijf voelen.

Dat blijkt uit een groot onderzoek dat georganiseerd is door Goldsmiths, University of London en Automation Anywhere, aanbieder van zakelijke software. Technologie die voor automatiseringen zorgt, vergroten volgens het onderzoek de menselijke ervaring. Ook wordt de verbinding tussen groei en betrokkenheid van werknemers vergroot, en de prestaties van het bedrijf gaan er volgens het onderzoek op vooruit.

Grote sprong voorwaarts

Dat komt vooral doordat werknemers geen repetitieve werkzaamheden meer hoeven uit te voeren. Ze krijgen daardoor meer tijd voor andere zaken en dat maakt hen over het algemeen gelukkiger. Tegelijk neemt dat geluk van werknemers niet uit zichzelf toe: bedrijven moeten volgens het onderzoek bewust de keuze maken om automatisering toe te passen met groter geluk van werknemers als doel.

“De opkomende autonomie van digitale technologie belooft een evolutionaire sprong in onze capaciteit om als menselijke wezens te groeien”, aldus Dr. Chris Brauer die als Director of Innovation verbonden is aan Goldsmiths van de University of London. Technologie kan goed dienen om menselijke capaciteit aan te vullen en dat heeft volgens Brauer groot potentieel.

Volgens Brauer wordt er in de media momenteel veel nadruk gelegd op het potentieel van kunstmatige intelligentie. Maar waar nauwelijks aandacht aan besteed wordt, is het feit dat technieken waarbij machines herhalingstaken overnemen al steeds meer toegepast worden. “Wereldwijd en in elke sector werken mensen en robots al naast elkaar”, vertelt Brauer.

Creatieve vrijheid

De resultaten die bereikt worden zijn volgens het onderzoek groot. Bedrijven waarbij robots repetitieve taken van mensen overnemen, presteren over het algeheel genomen 28 procent beter. Daarnaast zouden er 31 procent betere financiële prestaties gerealiseerd worden en zouden de bedrijven 30 procent vaker nadruk leggen op strategische doelen.

Volgens Mihir Shukla, de CEO van Automation Anywhere, is het resultaat van automatisering vergelijkbaar met “het menselijk lichaam dat ademt. Dat is een complex en kritisch mechanisme, maar geautomatiseerd, zodat onze hersenen vrij zijn om de rest van ons dagelijks leven aan te drijven. In veel bedrijven kunnen mensen volgens mij alleen maar ademen. […] Maar als dat ademen in bedrijven geautomatiseerd worden, kunnen medewerkers zich richten op zoveel creatieve en strategische problemen en kansen.”

De resultaten van het onderzoek zijn hier volledig in te zien.