Google Work Insights helpt bedrijven te begrijpen hoe ze werken

Google heeft een nieuwe dienst genaamd Work Insights gelanceerd. Daarmee kunnen bedrijven meer inzicht krijgen in hoe hun werknemers de G Suite-producten gebruiken en hoe teams samenwerken met deze tools.

Als een bedrijf nieuwe tools gaat gebruiken, is er altijd een overgangsperiode. Bovendien nemen niet alle werknemers de nieuwe tools even snel in gebruik. Maar de meeste van de tools werken pas echt als het hele bedrijf ze gaat gebruiken. Dat geldt zeker bij communicatietools als Hangouts Chat, maar ook voor productiviteitstools als G Suite.

“Work Insights is een tool speciaal gemaakt om bedrijven te helpen bij het meten en begrijpen van de impact van digitale transformatie, gedreven door G Suite, binnen hun bedrijf”, aldus Reena Nadkarni, group product manager voor G Suite, tegenover TechCrunch.

Team-niveau

De tool verzamelt data op het team-niveau om bedrijven te helpen begrijpen hoe hun werknemers G Suite-apps gebruiken. Een team moet daar wel tien mensen of meer bevatten. Daarnaast geeft Work Insights bedrijven een beeld van hoe gebruikers in verschillende teams met elkaar omgaan. Werken ze bijvoorbeeld samen aan documenten, dan werken ze waarschijnlijk goed samen.

“Dit inzicht kan topmensen helpen bij het identificeren van kansen om de samenwerking te versterken”, aldus Nadkarni.

Beveiliging

Google heeft verder nog een onderzoekstool gelanceerd waarmee bedrijven hun data in G Suite beter kunnen beveiligen als het algemeen beschikbaar wordt. Deze tool werd in juli al onthuld, maar wordt vanaf nu beschikbaar.

Met de onderzoekstool worden beheerders geholpen bij herstelwerkzaamheden rondom bedreigingen. Zo kunnen ze identificeren welke gebruikers potentieel getroffen zijn, toegang tot Drive-bestanden verwijderen als ze extern gedeeld waren en malafide e-mails verwijderen.