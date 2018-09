Microsoft brengt nieuwe Insider Preview-build voor Windows 10 19H1 uit

Microsoft heeft vandaag een nieuwe Insider Preview Build voor Windows 10 uitgebracht. Het gaat om Build 18242 (19H1) voor Skip Ahead-gebruikers. De build brengt geen nieuwe functies met zich mee, maar wel een hele reeks verbeteringen, fixes en kleine wijzigingen.

Windows 10 19H1 is de grote Windows-release die moet volgen op de oktober 2018-update. Verwacht wordt dat er een aantal grote nieuwe functies gelanceerd worden, waaronder de Windows Sets die we eigenlijk verwacht hadden in de oktober-update. De ontwikkeling van 19H1 is pas net bezig, dus veel kan er nog niet gezegd worden over nieuwe functies. De nieuwste build laat wel zien dat Microsoft het systeem continu aan het bijschaven is.

Algemene veranderingen, verbeteringen en fixes

Er zijn een reeks algemene verbeteringen doorgevoerd, die uitgebreid in een blog uiteengezet worden door Microsoft. Hieronder de belangrijkste verbeteringen op een rij:

Een probleem waarbij de achtergrond van notificaties hun kleur verliezen en transparant worden.

Een probleem opgelost waarbij thumbnails en icoontjes niet gerenderd worden als er videobestanden op het bureaublad opgeslagen worden.

De terugknop in het instellingenmenu en andere apps werd een witte tekst tegen een witte achtergrond als je met je muis erover zweefde. Ook dit probleem is nu opgelost.

Sommige apps crashten als je vanaf de app een bestand probeerde op te slaan. Dat probleem komt als het goed is niet meer voor.

Voor accounts waarbij bepaalde Chinese, Japanse of Koreaanse karakters gebruikt werden in de accountnaam, konden zaken niet meer gedeeld worden. Microsoft stelt dit probleem te hebben opgelost.

Binnen Microsoft Edge konden bepaalde PDF-bestanden niet goed gegenereerd worden, maar dat gebeurt vanaf deze build wel weer correct.

Het Emoji-paneel kan nu versleept worden, als je het liever op een andere plek plaatst.

Microsoft heeft een probleem opgelost waarbij bepaalde Bluetooth-audioapparaten geen geluid afspeelden als een app ook de microfoon van een laptop of desktop gebruikte.

Bij bepaalde apps als OneNote werd er plotseling meer van de batterij gevraagd dan verwacht mocht worden. Dat is nu ook opgelost.

Er zijn helaas ook bepaalde problemen geconstateerd bij deze build, die al bekend zijn bij Microsoft:

Taakbeheer gaf geen precieze weergave van het CPU-gebruik.

Pijltjes die achtergrondprocessen weergeven binnen taakbeheer knipperen constant.

Bepaalde optionele content werkt niet goed als je gebruik maakt van de Fast Ring en wisselt naar de Slow ring.

Windows 10 Insiders die zich in de Skip Ahead-ring bevinden, kunnen de nieuwe build nu al downloaden.