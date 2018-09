‘Bedrijven hebben in 2022 ruim 1,3 biljoen dollar uitgegeven aan Cloud Computing’

Volgens nieuw onderzoek van Gartner is er in 2022 ruim 1,3 biljoen dollar uitgegeven aan cloud computing. Op dit moment gaat ongeveer 19 procent van de belangrijkste IT-uitgaven naar de cloud.

In 2022 moet dat aantal echter stijgen naar 28 procent, meldt Silicon Angle. Voornaamste oorzaak is dat enterprises meer aan clouddiensten uitgeven dan aan traditionele on-premise IT-hardware en -software. Bedrijven zien voordelen in clouddiensten, zoals het betalen voor wat er gebruikt wordt en on-demand capaciteit. Daardoor worden processen sneller en flexibeler.

“De verschuiving van enterprise IT-uitgaven naar nieuwe, cloudgebaseerde alternatieven is aanhoudend, maar het gebeurt wel in een tijdspanne van meerdere jaren, vanwege de aard van traditionele enterprise IT”, stelt Michael Warrilow, reserarch vice president bij Gartner.

Volgens Gartner is cloud computing echter niet altijd het antwoord op de meeste eisen van enterprises. Veel bedrijven hebben nog altijd een enorme bestaande IT-infrastructuur waar significante investeringen in hebben gedaan. Die bedrijven onwillig zijn om daar afstand van te doen.

Daarnaast kan cloud computing vaak duurder worden dan het kopen van een on-premise infrastructuur. Verder hebben sommige bedrijven zorgen over het opslaan van de meest kritieke data bij een cloud-provider. Traditionele IT-uitgaven zijn in 2022 om die redenen dan ook nog goed voor 72 procent, aldus Gartner.

Een derde in de cloud

Er is echter een flinke verschuiving bezig, vooral binnen de uitgaves voor applicatiesoftware. Ruim een derde van de bedrijven is al overgegaan naar de cloud. De grootste stuwkracht achter deze trend komt van software voor het managen van klantrelaties, bijvoorbeeld van Salesforce.

Binnen deze branche hebben we het ‘tipping point’ dan ook al gezien. Er wordt proportioneel meer uitgegeven in de cloud dan aan on-premise software. Volgens Gartner wordt datzelfde punt voor applicaties voor content en samenwerking, en office suites in 2022 bereikt.

De grootste verschuiving wordt volgens Gartner zichtbaar in de uitgaven voor systeeminfrastructuur. Dit is tot nu toe het segment binnen IT-uitgaven dat het langzaamste naar de cloud verschuift, omdat enterprises al geld uit hebben gegeven aan data center gear, IT-diensten en software voor virtualisatie en besturingssystemen. Als die infrastructuur vernieuwd moet worden, zal daar echter een verschuiving in komen.