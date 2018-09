‘Aantal apps in Windows Store daalde in twee jaar tijd met met 87 procent’

Microsoft probeerde jarenlang om Windows-gebruikers zo ver te krijgen om nieuwe, moderne apps te gebruiken. Maar dat experiment faalde. Volgens MS Poweruser daalde het aantal apps in de Windows Store extreem sterk tussen 2014 en 2016.

De cijfers komen uit documenten van Microsoft die onderdeel uitmaakte van een rechtszaak met ontslagen flexwerkers. De flexwerkers waren app-testers. Zij onthulden een gigantische daling in het aantal apps in de twee jaar.

“Het aantal apps in de Windows Store daalde naar 13 procent van de 1,1 miljoen apps die in 2014 aangeboden werden. Daarom waren er minder bug-tests nodig van Lionbridge”, aldus het document. Lionbridge is waar de app-testers voor werkten. Volgens die cijfers zouden er in 2016 slechts 143.000 apps aanwezig zijn in de winkel.

Er waren echter nooit een miljoen apps aanwezig in de winkel. De kans is dan ook groot dat Microsoft refereert naar het toevoegen van apps en updates.

Microsoft bood ontwikkelaars in eerste instantie geld aan om apps te maken. Daardoor kwamen er ontzettend veel spam-apps bij. Tussen 2014 en 2016 kondigde Microsoft het einde van de Windows Phone aan. In 2017 werd de ondersteuning van Windows Phone 8.1 stopgezet, waarmee het platform echt tot een einde kwam. In die tijd werd Windows Phone overigens ook nauwelijks gebruikt. Op 99,7 procent van alle smartphones stond toen Android of iOS geïnstalleerd.

Windows Phone

Windows Phone was echter het enige app-platform dat afhankelijk was van de winkel. Na de verschuiving van Windows 8 naar Windows 10 legde Microsoft ook minder nadruk op moderne apps en de tablet-modus in Windows. De kans is dus groot dat het aantal apps daarna nog verder af is genomen.

Hoeveel apps er nu in de winkel staan, is onbekend. Microsoft maakt die cijfers namelijk niet meer bekend.