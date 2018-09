Salesforce heeft een nieuwe dienst genaamd Einstein Voice geïntroduceerd. Daarmee moeten enterprises eenvoudiger kunstmatige intelligentie (AI)-assistenten kunnen adopteren.

Het belangrijkste onderdeel van Einstein Voice is de Einstein Assistant, meldt Silicon Angle. Dat is een AI dat gemodelleerd is naar bijvoorbeeld de Amazon Alexa. Werknemers kunnen daarmee praten met het klantrelatie managementplatform van Salesforce aan de hand van gesproken commando’s.

De dienst hoopt op die manier tijd vrij te maken die gebruikers nu spenderen aan het lokaliseren en managen van klantdetails binnen Salesforce. Het is nu namelijk mogelijk om een simpel spraakcommando te gebruiken om data te vinden. Ook kunnen gebruikers meerdere verzoeken achter elkaar indienen, als de Einstein Assistant bijvoorbeeld een specifiek datapunt binnen een bestand moet vinden.

Daily Briefings

De ondersteuning voor manuele zoekopdrachten wordt nu aangevuld met zogenaamde Daily Briefings. De Einstein Assistant kan gebruikers nu iedere ochtend informatie geven over de ontwikkelingen binnen het bedrijf, taken die nog voltooid moeten worden en andere belangrijke informatie. De functie kan door bedrijven aangepast worden voor verschillende gebruikers.

De Einstein Assistant maakt het verder mogelijk om records te updaten en om nieuwe records toe te voegen. De AI heeft ook een transcriptiefunctie, waarmee werknemers wijzigingen aan de informatie binnen Salesforce kunnen dicteren. Die functie kan ook gebruikt worden om een nieuwe taak te loggen of om een collega op de hoogte te stellen van een nieuwe ontwikkeling.

Om te zorgen dat de ervaring zo goed mogelijk verloopt, heeft de Einstein Assistant de mogelijkheid gekregen om unieke termen en idiomen te begrijpen. Zo herkent het jargon uit de industrie en van het bedrijf die een sales-werknemer mogelijk gebruikt om een belangrijk detail over te brengen.

Einstein Voice Bots

De AI komt samen met Einstein Voice Bots op de markt. Dat is een tool waarmee bedrijven hun eigen voice-apps kunnen maken voor Alexa en de Google Assistant. De Voice Bots kunnen praten met data in de clouddiensten van het bedrijf om taken uit te voeren, zoals het beantwoorden van vragen van klanten en het updaten van reserveringen.