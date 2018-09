Ziggo komt met interessant internetabonnement voor ZZP’ers en thuiswerkers

Ziggo heeft een nieuw internetabonnement geïntroduceerd met de naam Ziggo Start XXL, dit abonnement is in onze optiek ideaal voor mensen die veel thuiswerken of ZZP’er zijn. Hoewel Ziggo ook een zakelijke divisie heeft met afwijkende abonnementen, concurreert Ziggo met dit nieuwe consumentenpakket ook met de zakelijke markt. Het nieuwe abonnement is namelijk identiek aan het standaard Ziggo Start, maar dan met een hogere internetsnelheid van 100 Mbit down en 10 Mbit up.

Het nieuwe abonnement is nog niet op de Ziggo-website te vinden, wel op het Ziggo Forum, maar helaas ook met de mededeling dat het op dit moment niet besteld kan worden vanwege een storing in de back-end systemen. Het nieuwe abonnement was in eerste instantie alleen via de klantenservice te bestellen, maar daar is nu een stokje voor gestoken, in de back-end was Ziggo kennelijk nog niet klaar voor dit nieuwe abonnement. Ziggo Start XXL is overigens maar 4,95 euro duurder dan het normale startabonnement, maar de snelheid is wel 2,5 keer zo hoog, van 40/4 Mbit naar 100/10 Mbit.

Het abonnement is hoogstwaarschijnlijk ontstaan vanuit de grote vraag bij consumenten voor een tussenoplossing. Het verschil tussen het Start en Complete-abonnement is 15 euro per maand en bevat naast een hogere internetsnelheid (200/20 Mbit) ook een Horizon Box en verbeterde opneem en terugkijkfuncties. Veel klanten willen wel de hogere snelheid, maar zitten niet te wachten op de Horizon box en andere extra opties.

Voor de meeste consumenten is het Start-abonnement ruim voldoende, Met 40 Mbit down kan je eigenlijk alles doen wat je je maar kan bedenken, zelfs meerdere 4K Netflix-streams bekijken. Voor mensen die echter veel thuiswerken of ZZP’er zijn en ook vaak grote bestanden moeten uploaden naar het internet kan de 4Mbit weleens een zeer vertragende factor zijn. Ziggo Zakelijk heeft dat opgelost door het Start-abonnement standaard een snelheid te geven van 60/10 Mbit. Daarvoor betaal je inclusief BTW wel 4,75 euro meer dan het consumenten startpakket. Het nieuwe Ziggo Start XXL pakket voor consumenten gaat daar nu overheen met 100/10Mbit voor slechts 20 cent meer per maand dan het zakelijke startpakket.

Het nieuwe Ziggo Start XXL abonnement is dus weliswaar een mooie middenweg, maar het brengt Ziggo wel in een lastig parket voor wat betreft het zakelijke Start pakket, dat zullen ze nu ook in snelheid moeten gaan aanpassen om het beter te onderscheiden. Daarnaast is de introductie via het forum en de klantenservice een beetje een vreemde route om te bewandelen en het zorgt nu ook voor de nodige problemen.

We hebben inmiddels getracht om bij Ziggo het pakket af te nemen, maar zoals het forum al meldt, zijn er problemen in de back-end en moeten we het later nog maar eens proberen.