Amazon wil in 2021 al 3.000 kassaloze supermarkten hebben

Amazon overweegt om de komende paar jaar tot wel 3.000 kassaloze supermarkten te openen. Momenteel zijn er maar een paar van, dus de uitbreiding zou een behoorlijk agressieve stap in de markt zijn. Een interessante ook, want Amazon ziet groot potentieel voor het concept.

Dat melden anonieme bronnen binnen Amazon tegen persbureau Bloomberg. De uitbreiding zou veel geld kosten, maar wel een manier voor het bedrijf zijn om extra winst te halen. Ondanks dat Amazon de grootste webwinkel is, geven mensen namelijk nog altijd het meeste geld uit in fysieke supermarkten. Amazon wil daar graag een graantje van meepikken en breidt daarom uit in dit marktsegment.

Verschillende vormen

CEO Jeff Bezos stelde in het verleden al eens dat wat hem betreft het terugdringen van de lange rijen bij de kassa’s van supermarkten rond etenstijd een manier is om de winkelervaring te verbeteren. Maar er wordt nog gekeken naar het beste format waarin het bedrijf dat kan doen. Zo probeert men het uit met minisupermarktjes met een beperkt aanbod (een beetje als de AH To Go), maar ook groots opgezette varianten. Ook wordt overwogen om met winkels te komen die een breed versaanbod hebben.

Amazon kwam in de loop van 2016 met zijn eerste kassaloze winkel. Sindsdien zijn er meerdere van dat soort zaken geopend in de Verenigde Staten, allemaal met verschillende concepten. Op die manier hoopt de webgigant een ideaal concept te vinden dat de meeste consumenten aanspreekt. De concurrentie is immers moordend in deze markt.

Eenvoudig concept

Het concept van de Amazon-winkels is overigens vrij eenvoudig. Winkelaars kunnen een app op hun smartphone installeren. Ze scannen vervolgens bij binnenkomst hun telefoon en kunnen wat ze maar willen in hun winkelmandje stoppen. Vervolgens hoeven ze niet afzonderlijk af te rekenen of boodschappen en producten te scannen. Dat wordt verzorgd door camera’s en sensoren, die weten wat mensen in hun tas of mandje stoppen. De boodschappen belanden vervolgens ook op de factuur van de winkelaars.

Momenteel zijn de kosten van de winkels nog erg hoog: de eerste zou maar liefst 1 miljoen dollar aan hardware gekost hebben. Amazon zoekt dan ook naar andere concepten en invullingen met beperktere ruimte, zodat er minder camera’s en sensoren nodig zijn. Ook overweegt Amazon de verssupermarkten, omdat daar hogere marges op zitten en de forse investeringen snel terugverdiend kunnen worden.

Snelle uitbreiding

Bloomberg stelt nog dat Amazon van plan is om eind dit jaar tien van dit soort winkels open te hebben in de Verenigde Staten. Dat zouden er het jaar erna vijftig moeten zijn en twee jaar later, in 2021, is het de bedoeling om al 3.000 winkels te hebben. Mochten die plannen daadwerkelijk gerealiseerd worden, dan is Amazon een van de grootste supermarktketens in de Verenigde Staten.