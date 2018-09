Samsung presenteert degelijke midranger Galaxy A7 met drievoudige camera

Vandaag heeft Samsung een nieuwe telefoon onthuld. Het gaat om de Galaxy A7, de nieuwste midranger van het Zuid-Koreaanse bedrijf. Het toestel heeft een flink scherm van 6-inch en biedt opvallend genoeg een drievoudige camera aan de achterkant.

Samsung heeft de midranger van een Super Amoled-scherm voorzien met resolutie van 2.220 bij 1.080 pixels. Het geheel wordt draaiende gehouden door een onbekende processor, waarvan we enkel weten dat deze over acht rekenkernen beschikt en geklokt is op 2,2 GHz. Volgens de geruchten is het een Exynos 7885-processor die de techgigant al in de Galaxy A8 integreerde.

Nieuwe trend?

Een van de belangrijkste vernieuwingen aan dit toestel vinden we in de achterkant. Daar zitten drie cameralenzen en dat Samsung dit voor het eerst bij een midrange toestel doet, wijst erop dat het straks ook met een toptoestel als de Galaxy S10 te gebeuren staat. Het is een degelijke camera, tenminste, daar lijkt het op basis van de specs op.

De voornaamste lens heeft een 24-megapixelsensor met diafragma van f/1.7. Dan is er nog de acht megapixellens die foto’s knipt op een hoek van 120 graden en een 5 megapixelsensor met dieptesensor voor bokeh-effecten. Voorop bevindt zich nog een 24MP-camera met LED-flitser.

Interessant aan het toestel is verder de plaatsing van de vingerafdrukscanner. Die zit eens niet aan de voorkant of achterkant, maar aan de zijkant. Daardoor ziet het toestel er zowel voor- als achterop redelijk clean uit. Afgezien daarvan heeft de telefoon nog een 3.300mAh batterij en draait deze op Android 8.0 Oreo.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy A7 is vanaf 349 euro verkrijgbaar en ligt in oktober in de winkel. Het toestel is in drie configuraties beschikbaar: met vier tot zes gigabyte aan werkgeheugen en 64 of 128 gigabyte aan opslagcapaciteit. De A7 is beschikbaar in het blauw, goud en zwart.