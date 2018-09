Alibaba gaat eigen AI-chips produceren

Alibaba is van plan om ook hardware te gaan maken. Daarvoor werkt het aan een dochteronderneming die zich bezighoudt met het maken van chips. De bedoeling is om in de tweede helft van 2019 een AI-chip op de markt te brengen die gebruikt kan worden in autonome voertuigen, slimme steden en de logistieksector.

Afgelopen woensdag organiseerde de Chinese firma een evenement in Hangzhou waarbij het bekend maakte dat de dochteronderneming AI-chips en embedded processoren zal maken om het bedrijf te helpen een groter marktaandeel te werven in de snel groeiende cloud- en Internet-of-Things-tak.

Minder afhankelijk

Met het opzetten van deze dochteronderneming speelt het bedrijf van CEO Jack Ma in op een expliciete behoefte van de Chinese overheid. Dat wil een grotere rol van belang spelen op de wereldwijde markt van processoren en andere chips en heeft daarvoor bedrijven gevraagd meer hierin te investeren. Op die manier zou het land ook minder afhankelijk zijn van de Verenigde Staten voor dit soort technologie.

Er is verder weinig bekend over de onderneming. Zo weten we niet wie er aan het hoofd komen te staan en welke tijdlijn het bedrijf in gedachten heeft. Zeer waarschijnlijk speelt Hangzhou C-Sky Microsystems een rol in de plannen. Dat werd in april overgenomen door Alibaba. Toentertijd stelde CEO Jack Ma nog dat China vooral zijn eigen kerntechnologie moest produceren.

Volgend jaar neemt het bedrijf overigens afscheid van Jack Ma als CEO. Onlangs stelde hij ruim baan te willen maken voor “jongere, meer getalenteerde mensen.”