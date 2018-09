Adobe neemt marketingbedrijf Marketo over voor 4,75 miljard dollar

Adobe Systems heeft vandaag softwarefirma Marketo overgenomen. Dat biedt automatiseringssoftware voor marketingbedrijven en is ontworpen voor zowel kleine, als grote bedrijven. Adobe legt zo’n 4,75 miljard dollar op tafel om de overname realiteit te maken.

Marketo stelt dat zijn dienst “ontwikkeld is voor marketeers, door marketeers”. Met de dienst kunnen bedrijven marketingcampagnes vanaf dag één beheren en ze opschalen naarmate de bedrijven groeien. Binnen de dienst zijn ook verschillende inzichten en data beschikbaar, waaronder social marketing, klantrelatiemanagement en analytics. Het bedrijf heeft zo’n 6.000 klanten, waaronder grote merken als Hyundai, Microsoft en Panasonic.

Experience Cloud

Adobe is van plan Marketo’s platform toe te voegen aan zijn Experience Cloud. Op die manier denkt het een mooie set oplossingen voor “transformerende klantervaringen in industrieën en bedrijven van alle groottes” te kunnen leveren. Het is volgens Brad Rencher, uitvoerend vicepresident en algemeen manager van Digital Experience bij Adobe, cruciaal voor marketeers in alle industrieën om sterke focus te hebben op het bieden van relevante, gepersonaliseerde en meeslepende ervaringen.

De CEO van Marketo, Steve Lucas, stelt dat de overname een mooie is omdat zijn bedrijf en Adobe allebei geloven in de “kracht van content en data” om zakelijke resultaten te bereiken. Het B2B-platform van Marketo past volgens hem goed binnen het innovatieve Adobe. De transactie zou in de loop van het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2018 van Adobe afgerond moeten worden. Tegelijk is het wel nog wachten op goedkeuring van mededingingsautoriteiten. In de tussentijd blijven beide bedrijven onafhankelijk opereren.

De cijfers

De overname van Marketo zal meteen een boost zijn voor de marketingdivisie van Adobe. De omzet van de bedrijfstak groeide afgelopen kwartaal met achttien procent naar 586 miljoen dollar. Gedacht wordt dat Marketo, waarvan de cijfers niet openbaar zijn, afgelopen jaar zo’n 321 miljoen dollar bedroeg.

Winnaar van de overname is overigens Vista Equity Partners Management, een investeringsmaatschappij die Marketo in de loop van augustus 2016 overnam voor 1,79 miljard dollar. Dat krijgt nu dus 4,75 miljard dollar voor het bedrijf, wat een winst van 2,96 miljard dollar betekent op de overname.

Overigens is het niet de eerste overname van Adobe dit jaar; afgelopen maand telde het al 1,68 miljard dollar neer voor e-commerce softwareleverancier Magneto.