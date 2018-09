Amazon lanceert meer dan dozijn nieuwe Echo-producten

Drie dagen geleden was het nog een gerucht; vandaag is het werkelijkheid. Amazon heeft meer dan tien toevoegingen gedaan aan zijn productaanbod, waarmee het zijn aanwezigheid in het huis en daarbuiten flink wil uitbreiden. Het gaat onder meer om fors verbeterde versies van de populaire Echo-speakers, maar ook om compleet nieuwe gadgets.

De vele nieuwe producten passen binnen de pogingen van Amazon om zijn virtuele assistent Alexa alomtegenwoordig te maken. Het is de expliciete intentie om consumenten op elke mogelijke manier te bedienen met de vele verschillende producten. Ooit zou het hele huis wel eens met Alexa bestuurd kunnen worden, lijkt CEO Jeff Bezos na te streven. De nieuwe producten dienen ook ter onderscheiding van de concurrentie die Amazon voelt van onder meer Apple, Alibaba en Google.

Verbeterde Echo-apparaten

Allereerst de producten die Amazon verbeterd heeft. Er is een nieuwe versie van de Echo Dot gepresenteerd; dat is de meest populaire slimme speaker van het bedrijf en deze nieuwe versie kan tot zeventig procent harder. De ingebouwde microfoon schijnt ook beter te werken en het materiaal van de Dot is verbeterd en van afgeronde hoeken voorzien. Vanaf 50 dollar verkrijgbaar.

Verder is er een verbetering van de Echo Plus doorgevoerd die voor 150 dollar in de winkel ligt. Deze heeft een nieuwe temperatuursensor, zodat Alexa op nieuwe manieren interactie met andere apparaten in huis kan hebben. Zo kan een gebruiker vragen om de ventilator aan te zetten als het huis te warm wordt.

Ook komt er nog een nieuwe versie van de Echo Show uit, het slimme scherm dat Amazon vorig jaar mei introduceerde. De Echo Show heeft nu een 10-inch scherm dat dus tweemaal zo groot is als dat van zijn voorganger. Daarnaast zijn de speakers nu op de zijkanten geplaatst. De Echo Show is volgende maand voor 230 dollar verkrijgbaar.

Kleine speaker en auto

Nieuw is de Echo Input, een apparaat dat nog kleiner is dan de Echo Dot en nog geen twee centimeter hoog is. Deze unit heeft geen speaker, maar is ontworpen om via Bluetooth of via een kaart verbinding te maken met een standalone speaker. Deze nieuwe microfoon kost 40 dollar en is later dit jaar te koop.

Ook nieuw: de Echo Auto, die de Echo-producten buiten het huis brengt. Dit rechthoekige apparaat wordt op het dashboard van een auto geplaatst en via een kabel verbonden aan het infotainment systeem. Zo kan de gebruiker ook in de auto Alexa dingen vragen. Vanaf 50 dollar verkrijgbaar in beperkte oplagen.

Nieuwe producten in huis

De meeste nieuwe producten zijn verder ontworpen om gebruikt te worden naast de Echo-speakers die het centrum van het huis vormen. Zo is er de Echo Wall Clock, waarmee je via stemcommando’s wekkers kan zetten en voor 29 dollar al in huis haalt. De AmazonBasics Microwave kost 60 dollar en ondersteunt ook stemcommando’s. Opvallend is dat er ook ondersteuning is voor Dash, waarmee Alexa nieuwe ingrediënten kan bestellen als de voorraden bijna op zijn.

Verder zijn er drie nieuwe audioapparaten, waaronder de Amazon Echo Sub (een subwoofer) en de versterkers Echo Link en Echo Link Amp. Allemaal kunnen ze gekoppeld worden aan een van de twee eerdergenoemde Echo-speakers. De Sub kost 130 dollar en is volgende maand al verkrijgbaar. De Link en de Link Amp worden volgend jaar uitgebracht voor 200 en 300 dollar.

Tot slot is er nog een tweetal modellen van de Fire TV Recast: een digitale videorecorder die opnames naar andere apparaten kan streamen. Hiervan zijn twee varianten vanaf 230 dollar beschikbaar. Vanaf november in de winkel.