Database-provider MariaDB neemt concurrent Clustrix over

Database-provider MariaDB heeft vandaag bekend gemaakt dat het concurrent Clustrix overneemt. Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend, maar we weten wel dat de overname deels betaald is met geld dat MariaDB vorig jaar bij een investeringsronde ophaalde.

Naar het schijnt is de overname betaald met geld dat opgehaald werd met een nieuwe uitbreiding van de investeringsronde van vorig jaar, waar 54 miljoen dollar mee werd opgehaald. Dat geld kwam van ServiceNow, een automatiseringsbedrijf dat zich bezighoudt met informatietechnologie en meer dan 85.000 MariaDB-databases draait.

Vervanging van MySQL

Zowel MariaDB als Clustrix zijn drop-in vervangingen van MySQL. De manier waarop ze data organiseren is gelijk aan de manier waarop MySQL dat doet. Dat maakt het makkelijker om aan de unieke vereisten van een systeem te voldoen en vereenvoudigt enerzijds de uitrol van databases en anderzijds het onderhoud hiervan.

Een van de voornaamste voordelen van Clustrix over MySQL is de schaalbaarheid. Volgens MariaDB vertrouwen sommige klanten op het systeem om miljoenen rijen aan data op te slaan. Een gebruiker, Nielsen Holdings, gebruikt Clustrix om meer dan 100.000 databasewijzigingen per seconde door te voeren.

Betere concurrentiepositie

MariaDB zal Clustrix in zijn platform integreren om betere ondersteuning te bieden voor grote klanten als ServiceNow. Niet alleen denkt MariaDB nu beter te kunnen concurreren met MySQL, maar ook met de relationele databases die Oracle aanbiedt, evenals die van andere concurrenten.

Dat blijkt ook wel uit een statement van CEO Michael Howard, die na de overname stelde dat “de keuzemogelijkheden voor scale-out databases beperkt” zijn. Klanten kunnen “voor een traditionele optie als Oracle kiezen die erg duur is, of voor een NoSQL-optie die weinig mogelijkheid biedt voor data integriteit.”