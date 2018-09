Kaartverkoper Eventbrite maakt zeer succesvolle beursgang

Kaartjesverkoper Eventbrite ging gisteren de beurs op, en met succes. Het bedrijf haalde 230 miljoen dollar op en verkocht aandelen in eerste instantie voor 23 dollar per stuk. In de tussentijd stegen ze 65 procent in waarde tot 38 dollar en momenteel is de prijs teruggezakt naar 36,50 dollar per aandeel.

Daarmee kan de beursgang van Eventbrite succesvol genoemd worden. Het bedrijf verkocht tien miljoen aandelen, nadat investeerders het bedrijf op een waarde van 1,76 miljard dollar schatten. Oorspronkelijk was het de intentie om tussen de 19 en 21 dollar per aandeel te vragen, maar door de positieve reacties werd dat bedrag verhoogd.

Schulden aflossen

Vorige maand diende Eventbrite de papieren in om de beursgang officieel te maken. Daarin viel te lezen dat het bedrijf een deel van de winst die het nu gemaakt heeft, zal steken in het aflossen van uitstaande schulden. Het bedrijf heeft een totale schuld van 66 miljoen dollar en nog geen winst gemaakt. Dat komt doordat het de afgelopen tijd prioriteit bij groei heeft gelegd en omzet belangrijker vindt dan winst.

Eventbrite zag vorig jaar dan ook zijn verkopen met 51 procent groeien nar 201,6 miljoen dollar. Maar tegelijk moest het ook een verlies van 38,6 miljoen dollar in de boeken schrijven. Het geld van Eventbrite wordt verdiend door kaartverkoop via zijn platform. Afgelopen jaar gaf het 201 miljoen kaartjes uit voor 3 miljoen evenementen. 46,7 miljoen van die kaartjes werden ook daadwerkelijk verkocht.

Niet alleen verwerkt Eventbrite betalingen voor de organisatie van diverse evenementen, ook biedt het marketingtools en andere belangrijke middelen voor organisatoren. Eventbrite richt zich verder vooral op kleinere evenementen, waar concurrent Ticketmaster zich juist gericht heeft op grote muziekfestivals en andere grootschalige events. Eventbrite concurreert verder nog met diverse zeer gefocuste startups.