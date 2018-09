Uber wil de Europese bezorgdienst Deliveroo overnemen

Uber Technologies is in onderhandelingen om het Britse Roofoods over te nemen. Die voedselleverdienst staat ook wel bekend onder de handelsnaam Deliveroo. Dat werd in 2012 opgericht en is rap uitgebreid over een aantal landen en in meerdere continenten. De gesprekken verkeren nog in een vroeg stadium en er is nog niets bekend over een eventuele prijs.

Deliveroo is onder meer hier in Nederland actief. Maar het werd gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk en is actief in onder meer Australië, België, Duitsland, Singapore, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten. Vorig jaar haalde het nog vijfhonderd miljoen dollar op in een investeringsronde, waaronder van Fidelity Investments en T. Rowe Price Group. Het bedrijf schijnt al twee miljard dollar waard te zijn.

Hoog bedrag

Gezien die hoge cijfers, zouden investeerders in Deliveroo een behoorlijk fors bedrag willen innen voor de eventuele overname. Dat stelt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen binnen het bedrijf. Maar dat zou niet de enige zorg zijn: ook zouden de bronnen stellen dat Deliveroo en zijn investeerders liever niet de onafhankelijkheid loslaten.

Uber zou Deliveroo willen overnemen om zijn Uber Eats-dienst uit te breiden. Dat platform doet het best degelijk en volgens CEO Dara Khosroshahi van Uber wordt er fors geld geïnvesteerd in een uitbreiding hiervan. De divisie zou zelfs meer investeringen trekken dan alle andere divisies binnen het bedrijf.

Forse concurrentie

Uber Eats doet het dan ook zeer goed, maar heeft wel te maken met forse concurrentie. In Nederland is naast Uber Eats en Deliveroo ook Foodora actief en hebben veel kleinere restaurantjes eigen bezorgers. Daarmee moet Uber allemaal concurreren en die strijd wordt vooral in de marges gevoerd. Elke bezorgdienst vraagt een bedrag van het restaurant waarvoor eten bezorgd wordt.

De eventuele overname van Deliveroo door Uber is een teken van verdere consolidatie op de markt van voedselbezorgdiensten. In het Verenigd Koninkrijk nam Just Eat concurrent Hungryhouse over voor 318 miljoen dollar. In India nam Ola de lokale arm van Foodpanda over en in Australië stopte Foodora na hevige concurrentie met Deliveroo en Uber Eats.