Google maakt Data Studio en Cloud Dataprep voor iedereen beschikbaar

Google heeft Data Studio en Cloud Dataprep uit de bèta gehaald en voor iedereen beschikbaar gemaakt. Data Studio is een gratis business intelligence tool, Cloud Dataprep wordt gebruikt om data voor te bereiden voor een analyse.

Data Studio bestaat al sinds 2016, weet Silicon Angle. Het doel van het programma is visuele analytics toegankelijker te maken. Dit doet het door een manier te bieden om toegang te krijgen tot data uit bronnen als BigQuery, Sheets, Cloud SQL, Cloud Spanner, Cloud Storage, Google Analytics, YouTube Analytics en Google Ads. De data kan ook geanalyseerd worden en uit 500 externe databronnen via ruim 100 partners gehaald worden.

Data Studio maakt het vervolgens mogelijk om de data te visualiseren en te exploreren via dashboards en rapporten uit vrijwel iedere gebruikelijke bron. De inzichten kunnen daarna gedeeld worden met collega’s.

De dienst heeft wereldwijd ruim een miljoen gebruikers en krijgt nu nieuwe functies. Zo wordt Data Studio Explorer beschikbaar, waarmee er een directe integratie wordt opgezet met BigQuery. Ook is het mogelijk om met Explorer een dataset met een paar klikken om te zetten in een visualisatie.

Daarnaast is er een template-galerij opgezet voor rapporten, zodat nieuwe gebruikers snel aan de slag kunnen met Data Studio. Over een paar weken komt er een nieuwe gemeenschapsfunctie die eigen visualisaties ondersteund.

Cloud Dataprep

Cloud Dataprep werd in mei 2017 onthuld. Deze dienst laat gebruikers data voorbereiden voor bijvoorbeeld machine learning of andere data analytics workloads. Er kunnen diverse soorten data gebruikt worden. “We maakten Google Cloud Dataprep by Trifacta om het voorbereiden van data eenvoudig, snel en krachtig te maken via een intuïtieve en serverloze visuele interface”, aldus het bedrijf.

Cloud Dataprep heeft ook een aantal nieuwe functies gekregen waar bètagebruikers om vroegen. Het gaat onder meer om een nieuwe en een eenvoudigere gebruikersinterface, de mogelijkheid voor teams om samen te werken door flows te delen en andere tools gericht om analisten bij bedrijven.