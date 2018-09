Microsoft voegt ‘commerciële’ LinkedIn-omzet toe aan ‘Commercial Cloud’

Microsoft nam LinkedIn in 2016 over voor 26,2 miljard dollar. Sinds die tijd publiceert het de omzet van het platform apart van de rest van de omzet die het bedrijf draait. Vanaf nu worden de “commerciële cijfers” van het platform echter ondergebracht onder Commercial Cloud, bij de rest van de cijfers van het bedrijf.

LinkedIn moest na de overname als zelfstandig onderdeel blijven bestaan onder de vleugel van Microsoft. Er zijn dan ook weinig integraties gekomen met andere diensten van het bedrijf. Het is dan ook waarschijnlijk dat het platform om die reden niet werd toegevoegd aan de kwartaalcijfers van Microsoft.

De “commerciële cijfers” van LinkedIn bestaan uit LinkedIn Recruiter, Sales Navigator, Premium business-abonnementen en andere diensten die op organisaties gericht zijn. Marketingdiensten en abonnementen voor individuele gebruikers komen hier dus niet bij de staan, meldt ZDNet.

De commerciële omzet was in het eerste kwartaal van dit jaar goed voor 758 dollar, blijkt uit de nieuwe cijfers. In het vierde kwartaal van het fiscale jaar dat tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018 liep, kwam uit op 927 dollar. Samen met de “andere omzet” uit LinkedIn kwam de omzet van het gehele jaar uit op 2.259 dollar.

Commercial Cloud

Commercial Cloud is een verzameling van de clouddiensten van Microsoft. Hieronder vallen Azure, Office 365 business services, Dynamics 365 en de Enterprise Mobility en Security Suite (EMS). On-premise-producten vallen hier niet onder.

Microsoft zei in 2015 te verwachten dat de Commercial Cloud een jaarlijkse omzet van 20 miljard dollar zou behalen. Die voorspelling is inmiddels ook behaald. In het fiscale jaar 2018 was de omzet namelijk 23,2 miljard dollar, zonder de omzet van LinkedIn. Nu dat platform ook is toegevoegd aan Commercial Cloud komt de omzet uit op 26,6 miljard dollar. Het overgrote deel van de omzet van LinkedIn komt uit vacatures, persoonlijke ontwikkeling via cursussen en marketingoplossingen zoals advertenties.