Salesforce brengt eenheid in de gebruikservaring van Financial Services Cloud voor de consumenten en commerciële bedrijfstakken van zakelijk bankieren, vermogensbeheer en verzekeringen. Dit doet het met nieuwe oplossingen en integraties.

Financial Services Cloud krijgt een nieuwe oplossing voor zakelijke en commerciële bankiers, evenals nieuwe AI-innovaties en -integraties. Zo krijgt Financial Services Cloud nieuwe Lightning-enabled functies, waarmee de gehele gebruikservaring over de commerciële en op consumenten gerichte zaken eenzelfde ervaring krijgen.

Commercial Banking

Daarnaast komt er een nieuwe app, namelijk Commercial Banking. Daarmee krijgen relatiemanagers en productspecialisten een compleet beeld van alle zaken van een klant en alle commerciële accounts. Aan de hand daarvan moeten ze de meest winstgevende relaties kunnen identificeren en laten groeien, en het verkrijgen van nieuwe klanten kunnen stroomlijnen.

Op een nieuwe homepage krijgen zakelijke en commerciële bankiers een enkele weergave van hun kansen, accounts en referenties. Ook zijn er een nieuw record type en een nieuw record field toegevoegd, voor het profileren van commerciële bankdiensten.

Aan de hand van intelligent business referrals kunnen relatiemanagers de uitgesproken interesses in producten en diensten van cliënten zien en ze doorsturen naar de juiste collega’s binnen de bank.

Action Plans en Lightning Scheduler

Aan de hand van Action Plans kunnen financieringsspecialisten op een tijdbesparende en efficiënte manier taken delegeren over verschillende afdelingen. Iemand die bijvoorbeeld nieuwe klanten aanneemt kan Action Plan bijvoorbeeld gebruiken om automatisch taken aan te maken en ze aan collega’s in andere afdelingen geven.

Lightning Scheduler laat relatiemanagers en cliënten eenvoudig afspraken inboeken in de kalender die is geïntegreerd met standaard Salesforce workflows. Zo kan een verzekeraar een afspraak inplannen met een klant, en klanten kunnen afspraken inplannen met hun verzekeraar via het kanaal van hun keuze.

Via Salesforce Surveys voor Financial Services Cloud kunnen klanten feedback achterlaten. Bedrijven kunnen zelf enquêtes met hun eigen branding aanmaken voor persoonlijke en commerciële klantinteracties. De data is voor relatiemanagers zichtbaar binnen het profiel van de cliënt. Ook is het mogelijk om rapporten en dashboards aan te maken, en om inzichten intern te delen.

Einstein

Financial Services Cloud krijgt verder een aantal Einstein-functies. Via Einstein Bots kunnen banken bijvoorbeeld intelligentie zelfhulp-bots aanbieden aan klanten, een klant kan via zo’n bot bijvoorbeeld melden dat zijn creditcard is gestolen, waarop de bot het proces kan inzetten dat die kaart wordt geblokkeerd en de klant een nieuwe krijgt opgestuurd.

Einstein Next Best Actions gebruikt voorspellende en op regels gebaseerde intelligentie om real-time aanbevelingen te bieden. Einstein kan bijvoorbeeld aanbevelen dat een verzekeraar contact zoekt met een specifieke klant over een uitgebreid beleid, op basis van data over de levenssituatie van de klant en recente interacties met de bank.

Einstein Analytics bevat nu ook vooraf gebouwde, industriespecifieke analytics voor rijkdom, retail en zakelijk bankieren. Daarmee moeten financiële bedrijven sneller van data naar inzichten gaan, aan de hand van integraties, verrijkte datasets, dashboards, vooraf gebouwde modellen en quick start deployment wizards.

MuleSoft

Tot slot kunnen financiële bedrijven apps, data van derde partijen en apparaten in verschillende organisaties samenbrengen met MuleSoft. Het MuleSoft Anypoint Platform helpt dergelijke instanties bij het moderniseren van legacy-systemen en het ontsluiten van enterprise-data. Daardoor wordt kritieke informatie uit allerlei afdelingen samengebracht, om nieuwe omzetkanalen op te zetten en slimmere en meer gepersonaliseerde klantervaringen op te zetten.